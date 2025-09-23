«Арктичне вторгнення»: синоптик попередив про різке похолодання та заморозки

В Україні очікуються перші заморозки / © pixabay.com

Реклама

Літо остаточно прощається з Україною: вже у середу, 24 вересня, на зміну літньому теплу прийде справжня жовтнева прохолода. Синоптик Віталій Постригань попередив про суттєву зміну погоди та високу ймовірність перших осінніх заморозків.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook.

Останні теплі дні та різка зміна погоди

Сьогодні та завтра українці ще зможуть насолодитися останніми по-літньому теплими днями. Завдяки антициклону Oldenburgia та циркуляції субтропічного повітря, температура вночі становитиме 8-13° тепла, а вдень — 23-28° тепла.

Реклама

Проте вже у середу, 24 вересня, ситуація кардинально зміниться. В атмосфері розпочнеться «перебудова» з південного на північний процес, що запустить механізм стрімкої зміни сезонів. Атмосферний фронт із північного заходу відкриє доступ холодному повітрю, що призведе до різкого зниження температури. Наприклад, на Черкащині стовпчики термометрів опустяться на 8-10°, коливаючись вдень у межах 14-19° тепла. Суттєвих опадів не очікується, але посилений вітер північних напрямків додаватиме дискомфорту.

Перші осінні заморозки та поради городникам

Із четверга, 25 вересня, на синоптичну арену вийде новий потужний антициклон Petralilly, який сформувався в сухому арктичному повітрі. Прогнозується сонячна та по-осінньому прохолодна погода.

Вночі температура опуститься до 2-7° тепла. На поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°. Вдень повітря прогріється лише до 11-16° тепла.

У зв’язку з цим, синоптик радить аграріям та городникам не зволікати: необхідно потурбуватися про збір помідорів та інших овочів, а також яблук, груш та винограду.

Реклама

Похолодання триватиме

У п’ятницю та суботу, 26-27 вересня, надходження холодного повітря продовжиться. Середньодобова температура знизиться до 8-9°, що відповідає нормі першої декади жовтня.

Вночі очікується 1-6º тепла, з заморозками 0-3° на поверхні ґрунту. Вдень, завдяки сонячній енергії, температура підніметься до 12-17º тепла.

Причина низьких температур полягає не лише в арктичному вторгненні, а й у безхмарному небі. За словами Постриганя, у ясну ніч 1 квадратний метр поверхні втрачає близько 500 кілоджоулів теплової енергії, чого достатньо для закип’ятіння півторалітрового чайника води. Однак, хмарність може сповільнити цей процес: 50% хмарності скорочує втрати тепла в 1,5 раза, а суцільна — в 3 рази.

Реклама

Тож час утеплюватися, діставати теплі речі та уважно стежити за прогнозами погоди. Однак синоптик заспокоює: осіннє тепло ще повернеться, щоб зігріти українців.