Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 21 листопада / © Associated Press

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У суботу, 21 листопада, в Україні збережеться відносно тепла погода з дощами та сильними поривами вітру.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 21 листопада дощі пройдуть переважно в західних та північних областях України, ясно, що лише в Карпатах можливий мокрий сніг, а ввечері торкнуться Черкащини, Полтавщини, Харківщини. На решті території України опадів не передбачається.

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«Температура повітря стримуватиме натиск холодної повітряної маси, але недовго. Всьому свій час», — зазначає Діденко.

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Протягом дня очікується від +4 до +7 градусів тепла, у центральних областях буде від +5 до +10 градусів тепла, а на півдні повітря прогріється до +10…+15 градусів.

«У неділю в Україні почне холоднішати, а в понеділок стовпчики термометрів опустяться навіть у денні години до нуля, вночі до незначних мінусів плюс — увага! — ускладнення погоди: мокрий сніг, налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах. Дуже обережно!» — попереджає синоптикиня.

За її словами, упродовж наступного тижня в більшості областей України пануватиме холодне повітря, яке принесе сніг та підступну ожеледицю на дорогах. Дещо м’якшою погода залишатиметься лише на півдні країни.

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що цими вихідними в Україні стане прохолодніше.

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«Вже у ці вихідні розпочнеться анонсоване похолодання, яке дасть старт першим зимовим проявам та ожеледним явищам», — зазначає синоптик.

За його словами, 21 листопада, південний циклон «Veronica» відійде за межі України, проте розраховувати на стабілізацію погоди не варто, адже наш регіон перетинатиме холодний атмосферний фронт. Очікуються періодичні дощі, поступове послаблення вітру та початок надходження арктичного повітря з півночі Скандинавії. Температура впродовж доби коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла.

У неділю, 22 листопада, атмосфера перебуватиме у спокійному стані, тож опади малоймовірні. Вночі очікується від 0 до -5 градусів морозу, на дорогах місцями зберігатиметься ожеледиця. Вдень повітря прогріється лише до +5 градусів тепла.

За даними Українського гідрометцентру, 21 листопада в Україні буде хмарно з проясненнями. Удень пройдуть невеликі дощі, і лише на півдні та сході обійдеться без істотних опадів. Стовпчики термометрів покажуть від +9 до +14 градусів, на заході та півночі буде прохолодніше — від +2 до +7, а в Карпатах протягом доби триматиметься близько нуля.

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© Укргідрометцентр

Вітер очікується переважно західний, 7–12 м/с, проте синоптики оголосили перший, жовтий, рівень небезпечності через сильні пориви до 15–20 м/с у Карпатах і на сході, а вночі також у більшості центральних областей та на Запоріжжі. В Укргідрометцентрі попереджають, що така негода може ускладнити рух транспорту та роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб.

© Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих містах України 21 листопада.

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