Арктичний удар по Україні: синоптикиня назвала дні, коли морози сягнуть критичних позначок

У Києві найнижчі температури очікуються 1–2 лютого

Україну очікує різке випробування холодом: після нетривалої відлиги в країну повертаються люті морози, які місцями сягатимуть позначки -28 градусів.

Про це попередила відома синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

За прогнозом Діденко, зміна погоди розпочнеться вже у п’ятницю, 30 січня. Температура повітря протягом дня впаде до -2…-8 градусів. Відносно теплими залишаться лише південь та південний схід (+1…+5°C). На Лівобережжі очікується мокрий сніг з дощем, а на півночі — місцями сніг.

Ожеледиця на дорогах та сильний вітер

У Києві 30 січня похолодає до -5…-8 градусів. Синоптикиня попереджає про сильну ожеледицю, що утвориться після сьогоднішнього тепла, та ймовірність снігу. Крім того, очікується сильний північно-східний вітер, що посилюватиме відчуття холоду.

Коли чекати на пік морозів?

За словами Діденко, похолодання лише посилюватиметься і поступово охопить усю територію України.

1–4 лютого — пік морозів у нічні години. Стовпчики термометрів покажуть -20…-28 градусів , а подекуди навіть нижче.

Найхолодніше буде у північній частині країни.

У Києві найнижчі температури очікуються 1–2 лютого.

Послаблення арктичного холоду прогнозується лише від 5 лютого.

