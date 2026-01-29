- Дата публікації
Арктичний удар по Україні: синоптикиня назвала дні, коли морози сягнуть критичних позначок
Послаблення арктичного холоду прогнозується лише від 5 лютого, зазначила синоптикиня Наталка Діденко.
Україну очікує різке випробування холодом: після нетривалої відлиги в країну повертаються люті морози, які місцями сягатимуть позначки -28 градусів.
Про це попередила відома синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.
За прогнозом Діденко, зміна погоди розпочнеться вже у п’ятницю, 30 січня. Температура повітря протягом дня впаде до -2…-8 градусів. Відносно теплими залишаться лише південь та південний схід (+1…+5°C). На Лівобережжі очікується мокрий сніг з дощем, а на півночі — місцями сніг.
Ожеледиця на дорогах та сильний вітер
У Києві 30 січня похолодає до -5…-8 градусів. Синоптикиня попереджає про сильну ожеледицю, що утвориться після сьогоднішнього тепла, та ймовірність снігу. Крім того, очікується сильний північно-східний вітер, що посилюватиме відчуття холоду.
Коли чекати на пік морозів?
За словами Діденко, похолодання лише посилюватиметься і поступово охопить усю територію України.
1–4 лютого — пік морозів у нічні години. Стовпчики термометрів покажуть -20…-28 градусів, а подекуди навіть нижче.
Найхолодніше буде у північній частині країни.
У Києві найнижчі температури очікуються 1–2 лютого.
Послаблення арктичного холоду прогнозується лише від 5 лютого.
