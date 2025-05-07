АРМА представила дорожню карту для найшвидшоі передачі Україні контролю над арештованними у Канаді літаками АН-124

ан-124 / © Associated Press

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Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) розробило дорожню карту для прискорення передачі Україні управління арештованими російськими літаками АН-124, які перебувають у Канаді. Мета – забезпечити роботу цих стратегічних активів на користь держави ще до завершення міжнародних процедур конфіскації.

Як повідомило агентство, документ розроблено на виконання доручення Прем’єр-міністра та передбачає синхронізацію юридичних механізмів України, Канади та Німеччини. Передбачається можливість управління літаками на підставі рішення українського суду в межах міжнародної правової допомоги, навіть до завершення судових процесів у Канаді.

“АРМА робить усе можливе, щоб літаки АН-124 почали працювати на Україну вже зараз. Водночас триває робота над легалізацією українського рішення в Німеччині та продовжується процес конфіскації в Канаді”, — зазначено в повідомленні агентства.

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Для реалізації дорожньої карти створено міжвідомчу робочу групу, до якої увійшли представники Міністерства юстиції, Мінвідновлення, правоохоронних органів, Державної авіаційної служби, Укроборонпрому та держпідприємства “Антонов”.

На запит АРМА Офіс Генерального прокурора звернувся до Міністерства юстиції, яке, у свою чергу, вже направило запит до уповноважених органів Канади.

В агентстві підкреслюють, що злагоджені дії українських інституцій дають змогу розблокувати використання арештованих активів у стратегічних інтересах держави.