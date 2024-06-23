"Армагеддону не буде, але ситуація складна": Буданов про наступ РФ на Донеччині

Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що ситуація не фрронті не є катастрофічною, проте відмовився прямо відповідати, чи втримає Україна місто Часів Яр.

Про це пише видання The Philadelphia Inquirer.

Відповідаючи на запитання, чи можуть українські війська зупинити нинішній наступ Росії на сході, де РФ здобула невеликі, але стабільні територіальні завоювання, Буданов відповів прямо:

"Хороша новина полягає в тому, що Армагедону не буде. Погана новина полягає в тому, що ситуація досить складна. Так буде щонайменше місяць, легше не стане".

У виданні припускають, що Москва посилить удари по Україні напередодні 75-го ювілейного саміту НАТО в середині липня у Вашингтоні, і до того, як США доставить більше артилерійських снарядів та інших важливих запасів, які були затримані Конгресом.

The Philadelphia Inquirer нагадує, що Кремль з початку війни намагається взяти під контроль весь Донбас. "Ми зробимо все можливе, щоб не допустити цього, а російські успіхи мінімізувати", — запевнив Буданов.

Проте, коли журналіст запитав, чи зможе Україна утримати Часів Яр, яке розташоване на височині, що перешкоджає просуванню росіян через рівнинні степи та до великих промислових міст, його відповідь була загадковою: "Я утримаюся від відповіді".

Що стосується поставок артилерійських снарядів із США та Європи, керівник ГУР відповів так: "Звичайно, постачання зброї відбувається швидше, ніж це було кілька місяців тому, але потреби України дуже високі, тому для нас було стратегічно важливо відновити поставки. І все-таки є питання обсягу".

Раніше DeepState повідомив, що російські окупанти захопили Новоолександрівку на Донеччині. Також повідомлялося, що росіяни посилили тиск на Торецьк, зумівши захопити село Шуми, що на Донеччині.

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