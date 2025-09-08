Дорожче, ніж у Львові: чому військові змушені платити захмарні ціни за житло біля фронту

Військових женуть, як прокажених: відвертий допис екснардепа про житло для захисників / © Facebook/Ігор Луценко

Військовослужбовець ЗСУ і екснардеп Ігор Луценко звернув увагу на проблему відсутності житла для військових у прифронтових громадах, де захисники відновлюються після виходів «на нуль».

Про це Луценко написав у своєму Facebook.

«Армія бомжів. Хотів би проінформувати широкі верстви українців про ще одну проблему фронту: солдатам немає де жити», — пише колишній нардеп.

За його словами, ціни на хати й квартири у прифронтових районах такі, що здатні з’їсти бойові премії і не зрівняються з жодним елітним регіоном України — навіть Львовом та Києвом. Луценко стведжує, що у прифронтових громадах місцеві просять 20, 30, 40 тисяч гривень за звичайну сільську хату, де немає води, і де ніхто не жив роками.

«Більше того, значна кількість орендодавців взагалі відкрито відмовляють військовим на тій підставі, що вони військові. Але це не викликає якогось суспільного резонансу і багатоденних обговорень у соцмережах. Військових женуть, як прокажених, з них луплять три ціни — і військові терплять», — розповідає Луценко.

Екснардеп одразу уточнює — є протилежні винятки. Є багато патріотів, які безкоштовно селять до себе українських захисників. Є місцеві громади, котрі організували роботу по допомозі військовослужбовцям із розміщенням.

«Але це — винятки. Загалом держава і місцеве самоврядування цю біль фронтовиків ігнорує», — стверджує Луценко.

Також він скаржиться, що цією проблемою не займається як слід військова вертикаль. Але, з іншого боку, фактичні порядки в армії не передбачають такий обов’язок. Тому проблеми солдатів з поселенням вирішують самі солдати.

Старі норми щодо розселення військових давно неактуальні

«У нинішніх умовах старі статути вже не актуальні! Стара система передбачала, що військові житимуть централізовано — приміром, в будівлях дитсадків чи шкіл, чи інших державних закладів. Але з розвитком далекобійних засобів ураження ця відстала практика коштувала українському народові тисячі втрачених воїнських життів, а бюджету — мільярдів компенсації сім’ям загиблих», — зауважує військовий.

Доходить до анекдотичного

«А багато військових частин, котрим їх начальство (оці всі ОТУ, ОСУВ і тд) сприяє миттєвому розселенню їх особового складу? Багато командирів переймаються цим, коли їм на голову летить купа інших завдань? Разом з тим, мабуть, мільйони квадратних метрів житла стоять вільні поруч. Їх ніхто і не думає передавати військовим. Це квартири та будинки тих, хто утік до росіян або виїхав за кордон до європейців. Їх чіпати не можна», — пише екснардеп.

Він стверджує, що як тільки хтось із військових самовільне займає таке житло, то до нього приїздить поліція.

«Доходить до анекдотичного. У автора цих рядків є знайомі, котрі воювали за населений пункт, східно-північний край якого вже атакувала російська піхота. В той за час при спробі зайняти хату на західній частині містечка до них під обстрілами прибув дільничий, щоб повідомити про заборону такого самовільного заселення. Як ви вже здогадалися, згодом росіяни окупували це селище, разом із усією вцілілою нерухомістю», — розповів Луценко.

Як вирішити проблему розселення військових

Луценко стверджує, що законодавча база для забезпечення військових житлом існує, просто її ніхто не хоче використовувати.

За його словами, закон «Про правовий режим воєнного стану» передбачає квартирну повинність. Тому усіх громадян України можна зобов’язати розміщати у себе військовослужбовців, поліцейських, біженців.

«Цей закон, якщо його застосовувати, вирішить проблему квартирування раз і назавжди. Просто начальники усіх рівнів не хочуть на себе жодну відповідальність, щоб його використати, придумають байки про недостатні механізми для реалізації його положень», — підсумував колишній нардеп.

