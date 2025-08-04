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Армія РФ атакувала Дніпропетровщину: серед поранених — 4-місячна дівчинка
Під ворожим вогнем опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади на Дніпропетровщині.
Російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області напередодні вечері та 4 серпня вранці. Троє людей зазнали поранень, серед них — чотиримісячна дівчинка.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Ворог атакував Нікопольщину до пізнього вечора 3 серпня та вранці 4 серпня FPV-дронами, скидав боєприпаси з безпілотників та обстрілював з артилерії.
Під російськими ударами перебували Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади.
Через обстріли були поранені троє людей. Усіх доправили до лікарні. Поранена чотиримісячна дівчинка перебуває у важкому стані, жінки віком 40 та 46 років — у стані середньої важкості.
За уточненими даними, через артобстріл Марганця пошкоджене транспортне підприємство.
Захисники неба знищили над Дніпропетровщиною два безпілотники.
Нагадаємо, у ніч поти 4 серпня російська армія випустила серію дронів по Україні. Польоти ворожих БпЛА були зафіксовані у центрі, на півночі та сході країни.
Зокрема, під час дронової атаки в Одесі пролунали вибухи.