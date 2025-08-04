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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Армія РФ атакувала Дніпропетровщину: серед поранених — 4-місячна дівчинка

Під ворожим вогнем опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади на Дніпропетровщині.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Наслідки атаки на Нікопольський район

Наслідки атаки на Нікопольський район / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області напередодні вечері та 4 серпня вранці. Троє людей зазнали поранень, серед них — чотиримісячна дівчинка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Ворог атакував Нікопольщину до пізнього вечора 3 серпня та вранці 4 серпня FPV-дронами, скидав боєприпаси з безпілотників та обстрілював з артилерії.

Під російськими ударами перебували Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади.

Через обстріли були поранені троє людей. Усіх доправили до лікарні. Поранена чотиримісячна дівчинка перебуває у важкому стані, жінки віком 40 та 46 років — у стані середньої важкості.

За уточненими даними, через артобстріл Марганця пошкоджене транспортне підприємство.

Захисники неба знищили над Дніпропетровщиною два безпілотники.

Нагадаємо, у ніч поти 4 серпня російська армія випустила серію дронів по Україні. Польоти ворожих БпЛА були зафіксовані у центрі, на півночі та сході країни.

Зокрема, під час дронової атаки в Одесі пролунали вибухи.

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