Укрaїнa
Армія РФ атакувала дроном авто з дітьми на Одещині: є загибла

На Одещині дрон поцілив у машину з мирними людьми, загинула жінка.

Авто (ілбстративне фото)

Авто (ілюстративне фото) / © pixabay.com

В Одеському районі ворожий ударний безпілотник поцілив у приватний автомобіль, який рухався через міст.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«У машині перебувала жінка з трьома дітьми. Мати зазнала тяжких травм і, на жаль, померла в кареті швидкої допомоги. Її троє дітей доправлені до лікарні з тілесними ушкодженнями та гострою реакцію на стрес», — повідомив він.

Голова ОВА додав, що медики надають необхідну допомогу потерпілим. Наразі одеситів просять утриматися від руху в бік мосту в районі Дністровського лиману біля с. Маяки.

«Ворог уже тричі атакував цю ділянку», — зауважив Кіпер.

Нагадаємо, раніше Олег Кіпер повідомляв, що трасу Одеса — Рені тимчасово перекрили для руху транспорту в обох напрямках. Наразі проїзд цією ділянкою дороги повністю зупинено.

А в ніч проти 13 грудня Росія завдала потужного удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. Через це Одеса та інші населені пункти області залишилися без електрики.

