Армія РФ атакувала екопарк у передмісті Харкова: леви поранені, птахи загинули

Леви отримали поранення / © Associated Press

Унаслідок російського авіаудару по екопарку під Харковом зазнала поранень волонтерка, повністю зруйнований «зимник» хижаків та зимове приміщення для птиці. Леви поранені.

Про це «Суспільне Харків» розповів засновник закладу Олександр Фельдман.

«Поранена одна волонтерка. Але начебто несуттєво. Розсічена голова, вона сама сіла до „швидкої“ та вже поїхала. Зруйнований повністю „зимник“ хижаків та зимове приміщення для птиці. Леви поранені. Там все зруйноване. І в котрий раз зруйновані приміщення для маленьких тварин», — уточнив він.

Нагадаємо, вибух у Харкові прогримів сьогодні, 1 січня. За даними влади, окупанти вгатили КАБом.

Що відомо про атаки по Україні в новорічну ніч

Як повідомляли у Волинській ОВА, російська армія вночі проти четверга, 1 січня, масовано атакувала Волинську область кількома десятками цілей, без світла залишилися понад 103 тисячі споживачів.

В Одесі зафіксовано пошкодження двоповерхового житлового будинку, а також влучання безпілотника у квартиру на 17-му поверсі багатоповерхівки, без детонації.

Також повідомлялося, що в ніч проти 1 січня росіяни здійснили дронову атаку на енергооб’єкти у кількох регіонах України. Станом на ранок знеструмлена значна кількість споживачів у Волинській та Одеській областях, також є нові знеструмлення на Чернігівщині.