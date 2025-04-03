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Армія РФ атакувала Україну дронами: куди цілився ворог і скільки "Шахедів" вдалось збити
Росіяни запускали дрони із напрямків.
Вночі проти 3 квітня російські військові атакували Україну 39 ударними безпілотниками Shahed і дронами-імітаторами різних типів. Сили ППО знищили 28 БпЛА, а сім - було локаційно втрачено.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що станом на 09:00 підтверджено збиття 28 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.
“Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина”, - йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що росіяни запускали безпілотники із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Курська.
Напередодні, РФ здійснила жахливий ракетний удар по Кривому Рогу. За уточненою інформацією, постраждали 17 людей, з них 11 залишаються в лікарні. Четверо – загинули.