Армія РФ лізе через труби: путінські війська почали штурми на "тихих" напрямках

Російські військові на квадроциклі під час навчання у Росії / © RG.ru

Окупаційні війська активізували бойові дії на прикордонні Сумської області та Харківської, де раніше спостерігалося відносне затишшя. Мета противника — максимально розтягнути лінію фронту, посилюючи натиск на ЗСУ як через створення нових точок напруги, так і завдяки нарощуванню сил на вже зайнятих ділянках.

Про нові просування російських військ повідомили аналітики проєкту DeepState.

Зокрема, ворог окупував прикордонне село Дігтярне (Чугуївський район, Харківська область), а також просунувся у прикордонні поблизу Грабовського (Сумський район, Сумська область) та Миропілля (Сумський район, Сумська область).

Для своїх атак росіяни обрали ділянки, де український кордон сильно «врізається» вглиб російської території, що ускладнює його оборону.

Новим напрямком стала активізація поблизу сумського села Миропілля, де росіяни атакували та зайняли частину лісового масиву впритул до кордону. В районі цього населеного пункту вже тривалий час тривають бої, але раніше вони точилися на північ від населеного пункту, тоді як нове просування зафіксували на заході.

Поблизу селища Грабовське росіяни зайняли декілька балок біля кордону, розширивши зону контролю поблизу цього населеного пункту.

Бої за це прикордонне селище у Сумській області тривають від грудня 2025 року. Тоді російські військові незаконно вивезли на територію РФ близько 50 мешканців, які раніше відмовилися евакуюватися до інших регіонів України.

Водночас військовослужбовці не підтверджують просування південніше Грабовського. «Розвідка про це не зазначає», — заявив начальник відділу комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов у коментарі для видання «Суспільне Суми».

У районі села Дігтярне росіяни активізувалися також у грудні 2025 року. Після цього впродовж січня 2026 року вони неодноразово штурмували цю ділянку кордону, намагаючись також прорватися у сусідні села Нестерне та Кругле.

«У нас там державний кордон України йде не прямою лінією, а врізається в росію, немов стріла. Сектор, за яким потрібно спостерігати, — ледь не 270 градусів. З кожного сегмента може посунути ворог. Спочатку було більш-менш спокійно. Противник періодично обстрілював наші позиції, зокрема якось із гвинтокрила, але не ліз. У 2025-му в повітрі стало багато дронів, які за нами постійно спостерігали. А у грудні з боку противника почалася справжня активність», — розповів військовий з прикордонної бригади «Гарт» на псевдо Нік про події під Дігтярним.

За словами військових, росіяни атакують переважно великою кількістю піхотних груп без залучення техніки, через що зазнають великих втрат. Так, упродовж січня підрозділи прикордонної бригади «Гарт» знешкодили понад пів тисячі окупантів.

Із 22 окупантів залишився лише один

Чергова спроба 22 окупантів пролізти на територію Сумщини крізь «улюблену» ними трубу в районі населеного пункту Яблунівка на Сумщині закінчилася для них плачевно: назад ледве зміг заповзти лише один.

Десантники 71 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗС України отримали дані розвідки й чекали на «трубочистів» у всеозброєнні.

«Сили БПС і арта зробили свою справу чітко й холоднокровно. І вкотре переконали окупантів, що їхнє командування не вважає підлеглих за людей, кидаючи на розрив без жодних докорів сумління», — йдеться у повідомленні ДШВ ЗСУ.

Варто зазначити, що це не єдині раніше малоактивні ділянки кордону, на яких росіяни намагалися просунутися, починаючи з грудня 2025 року. Так, росіяни атакували, зокрема, поблизу села Комарівка Шосткинського району Сумської області та села Сотницький Козачок Богодухівського району Харківської області. Однак там Силам оборони вдалося відкинути окупантів і не допустити просування.

Нагадаємо, речник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов раніше вже попереджав про те, що російські окупаційні війська намагаються відсунути український кордон вглиб нашої держави, створюючи буферну зону вздовж лінії фронту на Сумщині та Харківщині. За планом ворога, така територія має сягати щонайменше п’яти кілометрів завширшки.