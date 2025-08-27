ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3193
Час на прочитання
1 хв

Армія РФ масовано атакувала Полтавщину: які наслідки

Через атаку РФ на Полтавщину 27 серпня виникли пожежі. Є знеструмлення споживачів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака БпЛА

Атака БпЛА / © ТСН

Вночі 27 серпня армія РФ масовано атакувала Полтавщину. На щастя, минулося без жертв.

Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

Що відомо про наслідки удару по Полтавщині

Влада повідомляє про:

  • падіння уламків та прямі влучання у Полтавському районі;

  • постраждале підприємство енергетичного сектору;

  • пошкодження адмінбудівлі, транспортних засобів та обладнання;

  • виникнення пожеж;

  • знеструмлення побутових та юридичних споживачів.

Станом на цю 08:30 пожежі локалізовано, а електропостачання відновлено. На щастя, обійшлося без постраждалих.

«Дякую силам ППО за збиття більшості ворожих об’єктів. Також вдячний ДСНС та енергетикам за оперативну роботу», — завершив Когут.

Нагадаємо, росіяни 19 серпня масовано вдарили по Полтавщині.

Так, зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Пошкоджено адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. У Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів.

Усі відповідні служби працювали над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу.

Дата публікації
Кількість переглядів
3193
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie