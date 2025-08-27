Армія РФ масовано атакувала Полтавщину: які наслідки

Атака БпЛА / © ТСН

Реклама

Вночі 27 серпня армія РФ масовано атакувала Полтавщину. На щастя, минулося без жертв.

Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

Що відомо про наслідки удару по Полтавщині

Влада повідомляє про:

Реклама

падіння уламків та прямі влучання у Полтавському районі;

постраждале підприємство енергетичного сектору;

пошкодження адмінбудівлі, транспортних засобів та обладнання;

виникнення пожеж;

знеструмлення побутових та юридичних споживачів.

Станом на цю 08:30 пожежі локалізовано, а електропостачання відновлено. На щастя, обійшлося без постраждалих.

«Дякую силам ППО за збиття більшості ворожих об’єктів. Також вдячний ДСНС та енергетикам за оперативну роботу», — завершив Когут.

Нагадаємо, росіяни 19 серпня масовано вдарили по Полтавщині.

Так, зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Пошкоджено адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. У Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів.

Реклама

Усі відповідні служби працювали над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу.