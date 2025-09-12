Армія РФ наближається до важливого міста у Донецькій області: деталі від ISW

Війна. / © Associated Press

Реклама

Війська агресорки Росії нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка в Донецькій області.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні відеозаписи за 11 вересня свідчать про те, що окупанти просувалися в полях на північ від Білої Гори, що на південному сході від Костянтинівки. В ISW наголошують, що існують візуальні підтвердження тому, що росіяни просувалися і на захід вздовж дороги Т0516 Торецьк-Костянтинівка у східній частині Нелипівки, а також до посадки на північ від Яблунівки, на південний захід від Костянтинівки.

Реклама

Американські аналітики згадують і російські заяви про те, що загарбники РФ захопили Катеринівку та просунулися на північ полями на захід від села, а також на захід від Нелипівки та на південний захід від Клебан-Бика. Однак наразі ІSW не може підтвердити ці заяви.

Аналітики вважають, що на цій ділянці фронту росіяни ведуть наступ, аби захопити всю Донецьку область. Зокрема, її міста-фортеці Краматорськ та Слов′янськ.

Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Мапа ISW.

Нагадаємо, українські Сили оборони відкинули ворога від села Володимирівка в Донецькій області та спинили просування російських військ у кількох інших населених пунктах. Втім, за даними DeepState, ворог просунувся у Серебрянському лісництві поблизу Полтавки та Паньківки.

Крім того, росіяни здійснили ще одне вторгнення на Харківщині. Їхні підрозділи перейшли лінію державного кордону південніше населеного пункту Мілове в області та упродовж минулої ночі здійснювали активні штурмові дії.

Реклама