ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
672
Час на прочитання
2 хв

Армія РФ наближається до важливого міста у Донецькій області: деталі від ISW

Росіяни просувалися і на захід вздовж дороги Т0516 Торецьк-Костянтинівка.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Війна.

Війна. / © Associated Press

Війська агресорки Росії нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка в Донецькій області.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні відеозаписи за 11 вересня свідчать про те, що окупанти просувалися в полях на північ від Білої Гори, що на південному сході від Костянтинівки. В ISW наголошують, що існують візуальні підтвердження тому, що росіяни просувалися і на захід вздовж дороги Т0516 Торецьк-Костянтинівка у східній частині Нелипівки, а також до посадки на північ від Яблунівки, на південний захід від Костянтинівки.

Американські аналітики згадують і російські заяви про те, що загарбники РФ захопили Катеринівку та просунулися на північ полями на захід від села, а також на захід від Нелипівки та на південний захід від Клебан-Бика. Однак наразі ІSW не може підтвердити ці заяви.

Аналітики вважають, що на цій ділянці фронту росіяни ведуть наступ, аби захопити всю Донецьку область. Зокрема, її міста-фортеці Краматорськ та Слов′янськ.

Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Мапа ISW.

Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Мапа ISW.

Нагадаємо, українські Сили оборони відкинули ворога від села Володимирівка в Донецькій області та спинили просування російських військ у кількох інших населених пунктах. Втім, за даними DeepState, ворог просунувся у Серебрянському лісництві поблизу Полтавки та Паньківки.

Крім того, росіяни здійснили ще одне вторгнення на Харківщині. Їхні підрозділи перейшли лінію державного кордону південніше населеного пункту Мілове в області та упродовж минулої ночі здійснювали активні штурмові дії.

Дата публікації
Кількість переглядів
672
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie