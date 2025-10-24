ТСН у соціальних мережах

Армія РФ намагалась атакувати пасажирський потяг: що відомо

На підході до Краматорська російський дрон спробував атакувати пасажирський потяг.

На під’їзді до станції Краматорськ російські війська здійснили спробу атаки пасажирського поїзда №104/103 (Львів-Краматорськ) за допомогою безпілотного літального апарату.

Про це пише Укрзалізниця.

Як повідомляється, ворогу не вдалося влучити у рухомий склад. Проте вибухова хвиля спричинила пошкодження вікон у трьох вагонах. На щастя, ніхто з пасажирів та персоналу не постраждав.

«Посадка на поїзд у зворотному напрямку відбулася за розкладом, рейс №103/104 до Львова вже безпечно вирушив з Краматорська. Постраждалі вагони буде замінено, наразі продовжуємо рух», — повідомили в «Укрзалізниці.»

Нагадаємо, вдень російські окупанти атакували Одещину, застосувавши три керовані авіабомби з підвищеною дальністю ураження, випущені з винищувача Су-34.

Раніше повідомлялося, за останні кілька тижнів російська армія посилила удари по залізничній інфраструктурі України, перетворивши її на одну з головних цілей. Ворог обстрілював залізницю на Полтавщині, Одещині, Харківщині та Сумщині, що призвело до пошкоджень депо, колій та до жертв серед пасажирів і співробітників «Укрзалізниці».

Також в Овручі Житомирської області 24 жовтня чоловік підірвав гранату у поїзді, внаслідок чого є загиблі і 12 поранених. На місці інциденту працюють правоохоронці.

