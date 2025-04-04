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Армія РФ намагається прорватися через кордон на Сумщині: чи є загроза
Ситуація на Сумщині кардинально не змінилась.
У Сумській області російські військові намагаються за допомогою малих штурмових груп перетнути кордон і закріпитись. Найбільше спроби прориву фіксуються в бік населених пунктів Новеньке і Журавка.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
Втім, наголосив представник ДПСУ, не можна і виключати того, що росіяни намагатимуться розширювати напрямки наступів таких груп. Їхнє завдання - максимально глибоко зайти на територію України. Інколи росіяни для цього окупанти використовують навіть квадроцикли. Потім вони намагаються закріпитись, накопичити сили і розширювати зону активних боїв.
Демченко запевнив, що Сили оборони роблять все, щоб росіяни не досягли цих цілей. Прикордонники знищують ворожі штурмові групи – як після перетину ними кордону, так і ще на підступах.
"Це той напрямок, де ворог вже довгий час тримає значні свої сили та засоби, це фактично в межах Курської області, де він концентрував свої сили, намагаючись вибити наші підрозділи", – наголосив представник Держприкордонслужби.
Нагадаємо, у у Третій штурмовій заявили про те, що Росія готує новий наступ. Резерви росіян у тилових районах проходять підготовку на полігонах.