Армія РФ посилила тиск на Мирноград: військові про загрозу біля міста

Місто / © Associated Press

Війська країни-агресорки Росії посилюють тиск на Мирноград у Донецькій області. Окрім того, загарбники нарощують штурмові дії на Покровському напрямку та збільшують застосування авіації.

Про це повідомив 7 корпус ДШВ.

За даними військових, окупанти активізував наступальні дії у північній частині Мирнограду. У центральній частині міста тривають стрілецькі бої. Для штурму так званого "верхнього" Мирнограду росіяни продовжують накопичувати важку техніку в районі Новогродівки.

Українські Сили оборони блокують противника на лінії східні околиці Мирнограду - Красний Лиман - Родинське.

Біля Покровська російські війська сконцентрували головні зусилля на окупації Гришиного. Вони накопичують легку техніку та особовий склад в районі промзони на північному заході міста. Надалі ворог намагається просуватися у бік Гришиного кількома маршрутами.

За даними військових, у смузі відповідальності 7 корпусу суттєво зростає застосування БпЛА різних видів. Ворог активніше запускає “Молнії” - як дрони-матки, що несуть на своєму борту від двох FPV та завдають по цілі потрійний удар. Фіксуються випадки використання дронів на оптоволокні, які досягають понад 20 км в глибину української оборони.

Також зростає кількість ударів тактичною авіацією. За минулий тиждень росіяни скинули на Покровську агломерацію майже 360 авіабомб, а це на 20% більше за попередній тиждень.

Як повідомляли аналітики проєкту DeepState, на Покровському напрямку росіяни просунулися у селі Шахове. Цей населений пункт розташований поблизу Добропілля.

Окрім того, аналітики зауважують, що ворог здійснив наступ на Донецькому напрямку. Росіяни просунулися поблизу Предтечиного та Ступочків, що у Краматорському районі.