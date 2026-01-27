ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
63
Час на прочитання
2 хв

Армія РФ посилила тиск на Мирноград: військові про загрозу біля міста

РФ активізує застосування БпЛА і тактичної авіації.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Місто.

Місто / © Associated Press

Війська країни-агресорки Росії посилюють тиск на Мирноград у Донецькій області. Окрім того, загарбники нарощують штурмові дії на Покровському напрямку та збільшують застосування авіації.

Про це повідомив 7 корпус ДШВ.

За даними військових, окупанти активізував наступальні дії у північній частині Мирнограду. У центральній частині міста тривають стрілецькі бої. Для штурму так званого "верхнього" Мирнограду росіяни продовжують накопичувати важку техніку в районі Новогродівки.

Українські Сили оборони блокують противника на лінії східні околиці Мирнограду - Красний Лиман - Родинське.

Біля Покровська російські війська сконцентрували головні зусилля на окупації Гришиного. Вони накопичують легку техніку та особовий склад в районі промзони на північному заході міста. Надалі ворог намагається просуватися у бік Гришиного кількома маршрутами.

За даними військових, у смузі відповідальності 7 корпусу суттєво зростає застосування БпЛА різних видів. Ворог активніше запускає “Молнії” - як дрони-матки, що несуть на своєму борту від двох FPV та завдають по цілі потрійний удар. Фіксуються випадки використання дронів на оптоволокні, які досягають понад 20 км в глибину української оборони.

Також зростає кількість ударів тактичною авіацією. За минулий тиждень росіяни скинули на Покровську агломерацію майже 360 авіабомб, а це на 20% більше за попередній тиждень.

Як повідомляли аналітики проєкту DeepState, на Покровському напрямку росіяни просунулися у селі Шахове. Цей населений пункт розташований поблизу Добропілля.

Окрім того, аналітики зауважують, що ворог здійснив наступ на Донецькому напрямку. Росіяни просунулися поблизу Предтечиного та Ступочків, що у Краматорському районі.

Дата публікації
Кількість переглядів
63
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie