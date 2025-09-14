Армія РФ продовжує використовувати газопровід у Куп'янську: ISW пояснив мету ворога

Фронт / © ТСН.ua

Російські війська нещодавно спробували просунутися в тил українських позицій у Куп’янську через підземний газопровід. Це вже третій випадок, коли російські війська використовують цю тактику за всю війну. Неодноразове використання Росією цієї тактики ще раз свідчить про те, що російські війська покращують свою здатність поширювати тактичні уроки між різними ділянками лінії фронту.

Про це повідомляє ISW.

Джерело, пов’язане з українською військовою розвідкою (ГУР), повідомило 12 вересня, що російські війська:

увійшли на газопровід з лісистої місцевості поблизу Лиман Перший (на північний схід від Куп’янська)

проїхали трубою приблизно чотири дні на електричних скутерах та модифікованих колісних ношах

вийшли з труби поблизу Радьківки (безпосередньо на північ від Куп’янська).

Українське джерело повідомило, що потім російські війська просунулися до Куп’янська та сусідньої залізничної колії. Генеральний штаб ЗСУ визнав, що російські війська виконали місію, і заявив, що вони накопичуються на північній околиці Куп’янська, але не увійшли до самого Куп’янська. Командир українського полку безпілотників, що діяв на Куп’янському напрямку, заявив, що українські війська з того часу вдарили по трубопроводу та пошкодили його, тож російські війська більше не можуть просуватися через нього. Російські мілблогери стверджували, що незрозуміло, коли армія РФ виконала цю місію. Деякі також писали, що росіяни могли просунутися через газопровід на початку вересня 2025 року — це вказує на те, що відеозаписи можуть бути зняті до півтора тижня. Начальник Куп’янської військової адміністрації Андрій Бесєдін 13 вересня заявив, що російські війська наразі не утримують позицій у Куп’янську, але бойові дії тривають поблизу околиць міста.

За даними аналітиків, російські війська раніше використовували підземні трубопроводи для просування в тилу українських оборонних позицій в Авдіївці Донецької області у січні 2024 року та в Суджі Курської області у березні 2025 року. Повідомляється, що підрозділи 60-ї окремої десантно-штурмової бригади Ветеранів (Добровольчий десантно-штурмовий корпус) російської армії брали участь в обох місіях з прокладання газопроводів в Авдіївці та Суджі.

«ISW не фіксувала повідомлень про бригаду, яка діє на Куп’янському напрямку. Це свідчить про те, що російське військове командування поширює знання та успіхи бригади в таких місіях серед інших частин та формувань», — йдеться у звіті.

У січні 2025 року аналітики зазначали, що російське військове командування, схоже, принаймні намагається покращити свою здатність поширювати отриманий досвід, враховуючи, що російські війська демонструють подібні оперативні моделі по всій лінії фронту.

«Як варіант, використання трубопроводів для забезпечення проникнення може більше відображати тактичні інновації та адаптацію окремих російських підрозділів на місці перед обличчям поширення українських безпілотних літальних апаратів, оскільки такі трубопроводи забезпечують російським силам природне прикриття та маскування, що може забезпечити просування вперед», — завершили в Інституті.

Раніше йшлося про те, що в районі Куп’янська є декілька трубопроводів: три нитки з чотирьох вже пошкоджено і затоплено, а вихід з четвертої контролюють ЗСУ. Триває контрдиверсійна операція, а навколо міста — пошуково-ударні дії.

Що ж до втрат, то за два тижні від початку операції втрати РФ склали 395 осіб, із них 288 — безповоротні. Як деталізували, на підступах до Куп’янська (в районах Радьківки і Голубівки) знешкоджено загалом 265 росіян, у самому місті — ще 128. Також особовий склад РФ потрапляє до полону.

«Оборонна операція на Куп’янському напрямку триває. Нашими підрозділами вживаються необхідні заходи для посилення стійкості оборони та ліквідації ворога», — наголосили у Генштабі ЗСУ.