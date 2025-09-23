- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 190
- Час на прочитання
- 1 хв
Армія РФ просунулася на двох ділянках фронту: деталі від DeepState
Осінтери показали нову мапу бойових дій, яка свідчить про просування військ Путіна в районі 4 населених пунктів України.
З’явилася оновлена мапа бойових дій станом на 23 вересня. Армія РФ має успіхи у Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Про це повідомляє DeepState.
Йдеться про просування поблизу трьох населених пунктів та ще в одному.
«Ворог просунувся поблизу Степового, Березового (Дніпропетровська область — ред.), Новоіванівки та у Іванівці (Запорізька область — ред.)», — йдеться у повідомленні.
Раніше загарбники мали певні успіхи на Донеччині. Так, армія РФ просунулася у Березовому, Новоекономічному та Романівці, що на Донеччині. Окупанти також просунулися біля Новоіванівки у Запорізькій області.
«Ворог просунувся у Березовому, Новоекономічному, біля Новоіванівки та Романівки», — йдеться у повідомленні.
Примітно, що на інших ділянках фронту не фіксували ні просування ворога, ні успіхів Сил оборони.
Нагадаємо, станом на 23 вересня втрати РФ у війні проти України склали 1 103 580 окупантів.
Так, за останню добу ЗСУ «закобзонили» 1010 російських військових.
Що до втрат у техніці, дані також оновили:
нків — 11199 (+5),
бойових броньованих машин — 23282,
артилерійських систем — 33052 (+53),
РСЗВ — 1495 (+2),
засобів ППО — 1218,
літаків — 424 (+2),
гелікоптерів — 345 (+1),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 62 486 (+485),
крилатих ракет — 3747,
кораблів/катерів — 28,
підводних човнів — 1,
автомобільної техніки та автоцистерн — 62 486 (+123),
спеціальної техніки — 3969.