Армія РФ просунулася на двох ділянках фронту: деталі від DeepState

Фронт / © ТСН.ua

Реклама

З’явилася оновлена мапа бойових дій станом на 23 вересня. Армія РФ має успіхи у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє DeepState.

Йдеться про просування поблизу трьох населених пунктів та ще в одному.

Реклама

«Ворог просунувся поблизу Степового, Березового (Дніпропетровська область — ред.), Новоіванівки та у Іванівці (Запорізька область — ред.)», — йдеться у повідомленні.

Степове Дніпропетровської області

Березове Дніпропетровської області

Іванівка Запорізької області

Новоіванівка Запорізької області

Раніше загарбники мали певні успіхи на Донеччині. Так, армія РФ просунулася у Березовому, Новоекономічному та Романівці, що на Донеччині. Окупанти також просунулися біля Новоіванівки у Запорізькій області.

«Ворог просунувся у Березовому, Новоекономічному, біля Новоіванівки та Романівки», — йдеться у повідомленні.

Примітно, що на інших ділянках фронту не фіксували ні просування ворога, ні успіхів Сил оборони.

Реклама

Нагадаємо, станом на 23 вересня втрати РФ у війні проти України склали 1 103 580 окупантів.

Так, за останню добу ЗСУ «закобзонили» 1010 російських військових.

Що до втрат у техніці, дані також оновили: