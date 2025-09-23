ТСН у соціальних мережах

Армія РФ просунулася на двох ділянках фронту: деталі від DeepState

Осінтери показали нову мапу бойових дій, яка свідчить про просування військ Путіна в районі 4 населених пунктів України.

Фронт

Фронт / © ТСН.ua

З’явилася оновлена мапа бойових дій станом на 23 вересня. Армія РФ має успіхи у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє DeepState.

Йдеться про просування поблизу трьох населених пунктів та ще в одному.

«Ворог просунувся поблизу Степового, Березового (Дніпропетровська область — ред.), Новоіванівки та у Іванівці (Запорізька область — ред.)», — йдеться у повідомленні.

Раніше загарбники мали певні успіхи на Донеччині. Так, армія РФ просунулася у Березовому, Новоекономічному та Романівці, що на Донеччині. Окупанти також просунулися біля Новоіванівки у Запорізькій області.

«Ворог просунувся у Березовому, Новоекономічному, біля Новоіванівки та Романівки», — йдеться у повідомленні.

Примітно, що на інших ділянках фронту не фіксували ні просування ворога, ні успіхів Сил оборони.

Нагадаємо, станом на 23 вересня втрати РФ у війні проти України склали 1 103 580 окупантів.

Так, за останню добу ЗСУ «закобзонили» 1010 російських військових.

Що до втрат у техніці, дані також оновили:

  • нків — 11199 (+5),

  • бойових броньованих машин — 23282,

  • артилерійських систем — 33052 (+53),

  • РСЗВ — 1495 (+2),

  • засобів ППО — 1218,

  • літаків — 424 (+2),

  • гелікоптерів — 345 (+1),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 62 486 (+485),

  • крилатих ракет — 3747,

  • кораблів/катерів — 28,

  • підводних човнів — 1,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 62 486 (+123),

  • спеціальної техніки — 3969.

