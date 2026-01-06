Росіяни використали трубопровід для виходу в тил ЗСУ на Куп’янському напрямку: що відомо

Армія РФ / © Associated Press

Російські окупаційні війська суттєво активізували наступальні дії на Куп’янському напрямку, зробивши ставку на масоване застосування авіації. За останню добу інтенсивність ударів керованими авіабомбами (КАБами) по позиціях українських захисників зросла фактично вдвічі.

Про це в ефірі телеканалу «Київ24» повідомив речник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За словами офіцера, наразі спостерігається значне посилення тиску з боку противника. Загарбники намагаються використовувати технічну перевагу в повітрі, щоб виснажити наші підрозділи та підготувати ґрунт для піхотних штурмів. Окрім стандартних методів ведення бою, росіяни знову вдаються до нестандартних і ризикованих спроб проникнення в тил українських військ.

Зокрема, Трегубов розповів про черговий провал ворога під час спроби використати підземні комунікації.

«Була ще одна спроба використати трубопровід на північному районі Куп’янська, проте невдала, бо не розрахували, що те, що могло спрацювати там ще чотири місяці тому, сьогодні вже не спрацює. І все просто тому, що, по-перше, візуально фіксується весь той трубопровід. А по-друге, є засоби ураження. Тому одразу, як вони спробували це зробити, вони там і були знищені. Було завдано безпосереднього удару, знищення по них у момент саме їхнього виходу», — повідомив речник.

Що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, російські окупаційні війська не полишають спроб наблизитися до околиць Запоріжжя. Ворог уже здійснив поодинокі спроби зайти безпосередньо до селища Малокатеринівка (Кушугумська громада), яке фактично є південним передмістям обласного центру.

До слова, частина міста Гуляйполя Запорізької області перебуває під контролем російської армії. Росіяни мають значну перевагу в живій силі та озброєнні, але не захопили місто. В Гуляйполі Сили оборони продовжують тримати оборону.

Втім, противник намагається витіснити українських військових із займаних позицій, незважаючи на значні втрати.

Станом на ранок 6 січня 2026 року ЗСУ знищили 1 213 460 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 940 військових. Дані уточнюються.