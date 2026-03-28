Армія РФ штурмує піхотою північні кордони: у ДПСУ розповіли, де точаться бої

Російська армія збільшила кількість обстрілів прикордонних районів України на Сумщині, Харківщині та Чернігівщині. При цьому обстріли супроводжуються спробами проривів ворожих піхотних груп.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телеканалу «Ми-Україна» у межах національного телемарафону.

За його словами, російська піхота намагається просунутися вглиб української території та розширити зону контролю.

Зокрема, за минулу добу прикордонники відбили спробу такого просування в районі Вовчанських Хуторів.

Загалом, як повідомив Демченко, на Харківщині напруженою залишається ситуація у Вовчанській громаді, де російські війська регулярно здійснюють штурмові дії, намагаючись перевірити українську оборону.

Активність противника також фіксується у Краснопільській, Хотінській та Юнаківській громадах на Сумщині, а також у напрямку населеного пункту Сопич.

«Суттєвих успіхів противник, на щастя, немає. Українські воїни дають відсіч таким діям противника, застосовуючи артилерію, застосовуючи безпілотники, і ворог продовжує нести великі втрати», — наголосив речник ДПСУ.

Тим часом обстрілами прикордоння окупанти хочуть ускладнити логістику Сил оборони.

Андрій Демченко зазначив, що найбільш інтенсивні обстріли останнім часом фіксуються у Сумській і Харківській областях. На Чернігівщині активність ворога менша, але й там ситуація напружена.

Він додав, що противник має перевагу в живій силі та засобах ураження, тому активність росіян на північних кордонах залишається високою.

Війна в Україні — яка ситуація на фронті

Нагадаємо, підрозділи російської окупаційної армії розпочали активні штурмові дії на кількох напрямках у Покровській агломерації із застосуванням легкої техніки, квадроциклів та піхотних груп.

Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що російська окупаційна армія готується до посилення наступальних дій на фронті. Зокрема, росіяни займаються відновленням боєздатності своїх підрозділів.

Тим часом генерал армії та колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зауважив, що весняна кампанія росіян, на яку Кремль покладав великі надії, фактично зазнає краху. Попри спроби посилити штурми, ворог не зміг реалізувати свої стратегічні цілі, а Сили оборони України успішно контратакують і звільняють території.