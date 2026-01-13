Армія РФ створює "кліщі" навколо міста на Запорізькому напрямку: військовий експерт пояснив

Армія РФ / © Associated Press

Реклама

На Запорізькому напрямку ситуація стає критичною — російські війська намагаються взяти в оперативне напівоточення місто Оріхів і селище Степногірськ. Противник використовує тактику надмалих штурмових груп для інфільтрації крізь лінію оборони.

Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв’ю OBOZ.UA.

За його словами, ворог скористався перекиданням частини українських сил з Гуляйпільського напрямку на Покровськ та активізував наступальні дії на захід від Гуляйполя.

Реклама

«Бої, які зараз точаться на захід і схід від Степногірська, свідчать про те, що фактично противник намагається взяти цей населений пункт „у кліщі“. Вони також абсолютно очевидні. Якщо ми трошки збільшимо карту, то побачимо, що навколо Оріхова починають формуватися „кліщі“ оперативного напівоточення», — зазначив Владислав Селезньов.

Експерт наголошує, що наразі ці загрози перебувають у «зародковому стані», проте тенденції вкрай тривожні. Прорив росіян на захід від Гуляйполя створює передумови для оточення українських підрозділів не лише в самому місті, а й створює небезпеку для лівого флангу оборони Оріхова.

«Траса Оріхів — Новомиколаївка може опинитися спочатку під вогневим впливом противника. Якщо загарбник зможе просуватися завглибшки в десятки кілометрів по широкій лінії фронту, це створить серйозні проблеми для всього нашого угруповання на цій ділянці», — зауважив експерт.

За його словами, ворог продовжує спроби створити «буферну зону» на Сумщині. Однак, на думку Селезньова, окупанти не мають достатньо ресурсів для наступу на Суми, а їхня активність у прикордонні спрямована на відволікання Сил оборони та реагування на присутність українських підрозділів у Курській області РФ.

Реклама

Яка ситуація на фронті?

Нагадаємо, російська армія активізувавла спроби просочитися за допомогою штурмових груп до північної частини Покровська, що вище залізниці. Похолодання ускладнює ведення бойових дій для обох сторін.

А 8 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Покровський напрямок залишається епіцентром найзапекліших боїв: щодня там фіксується близько 50 бойових зіткнень.

Понад 600 дітей досі залишаються під постійними обстрілами у селищі Кушугум, що на Запоріжжі. Через стрімке збільшення атак FPV-дронами та розширення «сірої зони», з 2 січня тут оголошена примусова евакуація родин із неповнолітніми. Поліцейські та волонтери проводять щоденні рейси, вивозячи людей під звуки детекторів дронів.

До слова, Олександр Сирський розповів, що Росія прагнула завершити розпочату в Україні війну «розгромом» 2025-го, вийшовши до Одеси. Зокрема, Москва прагнула відрізати українцям вихід до моря.