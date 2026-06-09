Кінбурнська коса

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Російське військове командування розпочало виведення своїх підрозділів із Кінбурнської коси у Миколаївській області. Сили оборони України фактично відрізали окупантів від постачання, через що їхні втрати стрімко зростають, а оборона ділянки стала неможливою.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW) та випливає з даних партизанського руху «Атеш».

Логістичний колапс та шалені втрати

За інформацією агентів «Атеш» у штабі російського угруповання військ «Дніпро», позиції на північній та західній частинах Кінбурнської коси залишають підрозділи 337-го десантно-штурмового полку (104-ї дивізії ПДВ РФ).

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Причиною поспішного відступу стало «повне припинення» постачання боєприпасів, палива та продовольства. Окупанти опинилися в ізоляції та під постійним вогнем українських безпілотників.

«Російські сили на косі виявилися неспроможними відбивати удари українських дронів, через що втрати ворога ростуть шаленими темпами. Залишки підрозділів практично виснажені через відсутність поповнення і більше не здатні тримати оборону», — йдеться у повідомленні.

Частину вцілілих десантників командування РФ намагається екстрено перекинути на Запорізький напрямок (ймовірно, в район Оріхова або Гуляйполя).

Що кажуть у ЗСУ?

Речник Сильних оборони півдня України полковник Владислав Волошин зазначив, що наразі не може офіційно підтвердити або спростувати повний відхід ворога. Проте він наголосив, що українська армія веде планомірну роботу з установлення вогневого контролю над наземними лініями зв’язку РФ в окупованій Херсонській області. Відтак, витіснення росіян із коси є цілком логічним результатом цих операцій.

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Аналітики: Це лише початок

Військові аналітики підкреслюють, що успіх ЗСУ на Кінбурнській косі — це результат ширшої та довготривалої кампанії України з нанесення ударів середньої дальності по російських тилових комунікаціях на півдні та сході.

Ефект від знищення логістики ворога лише починає проявлятися на полі бою в повну силу. Експерти прогнозують, що найближчим часом цей процес масштабується, і російська оборона почне сипатися на інших ділянках південного фронту.

Нагадаємо, російські війська використовували позиції на Кінбурнській косі для регулярних артилерійських та мінометних обстрілів Очакова та прибережних районів Миколаївщини, які розташовані всього за чотири кілометри через Дніпровську затоку.

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