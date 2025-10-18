- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 33
- Час на прочитання
- 1 хв
Армія РФ цілий день атакує Суми безпілотниками: "прильоти" біля залізниці та освітніх закладів
У суботу, 18 жовтня, російська армія протягом дня атакує Суми безпілотниками. У місті сталося багато влучань. Наразі інформації про постраждалих немає.
Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.
“Внаслідок ворожої атаки сьогодні зафіксовані влучання поблизу освітніх закладів та об’єктів залізничної інфраструктури”, - наголосив чиновник.
З його слів, через російський обстріл пошкоджено вікна у пасажирських вагонах та будівлі вокзалу.
Керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров додав, що армія РФ прицільно атакує цивільну інфраструктуру Сумської громади ударними БпЛА.
ФОТО
Новина доповнюється