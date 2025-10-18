ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
1 хв

Армія РФ цілий день атакує Суми безпілотниками: "прильоти" біля залізниці та освітніх закладів

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Суми.

Суми. / © Associated Press

У суботу, 18 жовтня, російська армія протягом дня атакує Суми безпілотниками. У місті сталося багато влучань. Наразі інформації про постраждалих немає.

Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

“Внаслідок ворожої атаки сьогодні зафіксовані влучання поблизу освітніх закладів та об’єктів залізничної інфраструктури”, - наголосив чиновник.

З його слів, через російський обстріл пошкоджено вікна у пасажирських вагонах та будівлі вокзалу.

Керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров додав, що армія РФ прицільно атакує цивільну інфраструктуру Сумської громади ударними БпЛА.

ФОТО

Суми під масованими ударами ворога.

Суми під масованими ударами ворога.

Влучання дронів сталися біля залізниці.

Влучання дронів сталися біля залізниці.

Окупанти поцілили по території дитячого садочка.

Окупанти поцілили по території дитячого садочка.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
33
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie