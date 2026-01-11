- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 292
- Час на прочитання
- 1 хв
Армія РФ упродовж доби атакувала Рівненську область: подробиці від влади
За інформацією влади, минулося без загиблих і потерпілих.
У неділю, 11 січня, російська окупаційна армія атакувала Рівненську область. У регіоні пошкоджено інфраструктуру. Минулося без потерпілих.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
"Сьогодні був важкий день для Рівненщини. Ворог майже упродовж доби атакував наші північні райони”, - наголосив чиновник.
З його слів, внаслідок російських ударів сталися ушкодження інфраструктури. Над ліквідацією наслідків працюють усі служби.
Нагадаємо, сьогодні зранку в ОВА повідомили, що вночі росіяни також атакували Рівненщини. Внаслідок обстрілу сталися ушкодження цивільної інфраструктури.