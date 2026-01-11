Армія РФ упродовж доби атакувала Рівненську область: подробиці від влади

Рятувальники. / © Associated Press

У неділю, 11 січня, російська окупаційна армія атакувала Рівненську область. У регіоні пошкоджено інфраструктуру. Минулося без потерпілих.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Сьогодні був важкий день для Рівненщини. Ворог майже упродовж доби атакував наші північні райони”, - наголосив чиновник.

З його слів, внаслідок російських ударів сталися ушкодження інфраструктури. Над ліквідацією наслідків працюють усі служби.

Нагадаємо, сьогодні зранку в ОВА повідомили, що вночі росіяни також атакували Рівненщини. Внаслідок обстрілу сталися ушкодження цивільної інфраструктури.