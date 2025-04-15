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Армія РФ вдарила балістикою і безпілотниками: скільки цілей збила ППО
Наслідки російської атаки фіксують у двох областях.
Вночі проти 15 квітня російська армія атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та 52 БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Силами ППО знищено 26 дронів.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
“Станом на 12:00 підтверджено збиття 26 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Донеччина.”, - повідомили військові.
Зазначається, що 19 безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено.
Цієї ночі окупанти випустили Іскандер-М/KN-23 з території Курської області, а безпілотники - із напрямків Міллерово та Приморсько-Ахтарська.
Як повідомлялося, цієї ночі в Курську дрони влучили в склад боєприпасів РФ. В місті лунали сильні вибухи.