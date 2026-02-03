РФ завдала нового удару по Харкову: в хід пішли дрони, провідна ТЕЦ у критичному стані

Російський дрон «Молнія» / © скриншот з відео

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська вранці 3 лютого вдарили по Харкову дроном «Молнія» після масованої нічної атаки. Через нічний наліт одна з ключових ТЕЦ міста зазнала суттєвих пошкоджень, тому з систем опалення багатоповерхівок доводиться зливати воду.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та депутат облради Богдан Ткачук.

Удар ворожим дроном зафіксований у Шевченківському районі Харкова. Деталі уточнюються.

Ситуація а Харкові та області після нічної атаки

Олег Синєгубов повідомив, що протягом ночі регіон зазнав масованої ворожої атаки. Російські війська застосували велику кількість дронів типу «Шахед», а також ракети, намагаючись уразити об’єкти енергетичної інфраструктури. Зафіксовані значні пошкодження.

Наразі всі зусилля зосереджені на першочерговій стабілізації енергосистеми Харкова та області, а також на переході від аварійних до планових графіків відключення електроенергії.

«Перебуваємо в постійній координації з профільними міністерствами, зокрема МВС та Міненерго, щоб залучити максимальні ресурси для ліквідації наслідків ударів і відновлення критично важливих елементів енергосистеми», — заявив Синєгубов.

На території Харківщини цілодобово функціонують 778 «Пунктів незламності», з яких 101 розташований у Харкові. Окрім цього, заздалегідь підготовлено ще 354 пункти обігріву.

Пошкоджена одна з провідних ТЕЦ Харкова

Ткачук у ефірі телеканалу «Київ24» розповів, що через ворожу атаку важкі пошкодження отримала одна з провідних ТЕЦ обласного центру. Її відновлення у теперішніх умовах поки неможливе.

«Є загальна така інформація про важкі ушкодження однієї з провідних ТЕЦ міста Харкова. Відповідно, Терехов сказав про 800 будинків, трохи більше, з яких повинні сьогодні почати зливати воду, бо відновлення цих ТЕЦ наразі неможливо в цей момент. Є проблема з електрикою», — розповів депутат.

За його словами, метрополітен у Харкові працює із затриманнями: інтервал між потягами від 10 до 20 хв. Щодо наземного транспорту, теж є обмеження на деяких лініях трамваїв і тролейбусів, їх замінили автобуси.

Ситуація зі світлом у Харкові

«Обмеження подачі електрики також є, звичайно, і в будинках містян. Що стосується інших послуг — вода холодна, гаряча подається в інших районах міста Харкова. Це все працює», — повідомив Ткачук.

Нагадаємо, через російську нічну атаку 3 лютого Київ та Харків частково залишилися без опалення. За даними міністра розвитку громад Олексія Кулеби, під ударом опинилася цивільна інфраструктура багатьох областей. У столиці без тепла понад 1100 будинків (найгірше у Дарницькому та Дніпровському районах). У Харкові опалення зникло у 110 тис. абонентів, ще 15 тис. — в області. Критичні об’єкти переходять на резервне живлення, тривають ремонти.