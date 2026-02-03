ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
2 хв

РФ завдала нового удару по Харкову: в хід пішли дрони, провідна ТЕЦ у критичному стані

Харківська ОВА та мерія координують зусилля з Кабміном, аби запобігти гуманітарній катастрофі. Після важких пошкоджень інфраструктури в місті працює понад 700 пунктів обігріву.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Російський дрон "Молнія"

Російський дрон «Молнія» / © скриншот з відео

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська вранці 3 лютого вдарили по Харкову дроном «Молнія» після масованої нічної атаки. Через нічний наліт одна з ключових ТЕЦ міста зазнала суттєвих пошкоджень, тому з систем опалення багатоповерхівок доводиться зливати воду.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та депутат облради Богдан Ткачук.

Удар ворожим дроном зафіксований у Шевченківському районі Харкова. Деталі уточнюються.

Ситуація а Харкові та області після нічної атаки

Олег Синєгубов повідомив, що протягом ночі регіон зазнав масованої ворожої атаки. Російські війська застосували велику кількість дронів типу «Шахед», а також ракети, намагаючись уразити об’єкти енергетичної інфраструктури. Зафіксовані значні пошкодження.

Наразі всі зусилля зосереджені на першочерговій стабілізації енергосистеми Харкова та області, а також на переході від аварійних до планових графіків відключення електроенергії.

«Перебуваємо в постійній координації з профільними міністерствами, зокрема МВС та Міненерго, щоб залучити максимальні ресурси для ліквідації наслідків ударів і відновлення критично важливих елементів енергосистеми», — заявив Синєгубов.

На території Харківщини цілодобово функціонують 778 «Пунктів незламності», з яких 101 розташований у Харкові. Окрім цього, заздалегідь підготовлено ще 354 пункти обігріву.

Пошкоджена одна з провідних ТЕЦ Харкова

Ткачук у ефірі телеканалу «Київ24» розповів, що через ворожу атаку важкі пошкодження отримала одна з провідних ТЕЦ обласного центру. Її відновлення у теперішніх умовах поки неможливе.

«Є загальна така інформація про важкі ушкодження однієї з провідних ТЕЦ міста Харкова. Відповідно, Терехов сказав про 800 будинків, трохи більше, з яких повинні сьогодні почати зливати воду, бо відновлення цих ТЕЦ наразі неможливо в цей момент. Є проблема з електрикою», — розповів депутат.

За його словами, метрополітен у Харкові працює із затриманнями: інтервал між потягами від 10 до 20 хв. Щодо наземного транспорту, теж є обмеження на деяких лініях трамваїв і тролейбусів, їх замінили автобуси.

Ситуація зі світлом у Харкові

«Обмеження подачі електрики також є, звичайно, і в будинках містян. Що стосується інших послуг — вода холодна, гаряча подається в інших районах міста Харкова. Це все працює», — повідомив Ткачук.

Нагадаємо, через російську нічну атаку 3 лютого Київ та Харків частково залишилися без опалення. За даними міністра розвитку громад Олексія Кулеби, під ударом опинилася цивільна інфраструктура багатьох областей. У столиці без тепла понад 1100 будинків (найгірше у Дарницькому та Дніпровському районах). У Харкові опалення зникло у 110 тис. абонентів, ще 15 тис. — в області. Критичні об’єкти переходять на резервне живлення, тривають ремонти.

Дата публікації
Кількість переглядів
178
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie