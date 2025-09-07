Армія РФ вдарила по наметовому табору на Сумщині: є жертва

Реклама

Пізно ввечері 6 вересня Росія атакувала наметовий табір цивільних у передмісті Путивльської громади на Сумщині. Є загибла людина.

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Що відомо про наслідки

Як зазначається, мирний відпочинок людей ворог перетворив на трагедію.

«Від уламкового поранення загинула 51-річна жінка — ще до приїзду медиків», — констатував посадовець.

Щирі співчуття рідним.

«Поранені 7 людей, серед них — 8-річний хлопчик і його батьки. Всіх госпіталізували», — йдеться у повідомленні.

Постраждалим надають медичну допомогу, їхній стан попередньо середньої тяжкості.

Нагадаємо, у ніч проти 7 вересня РФ влаштувала масовану повітряну атаку, по Україні. Ворог застосував БпЛА та ракети наземного базування. Загальна кількість — 818 засобів повітряного нападу.

Попередньо, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 751 повітряну ціль.

Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.