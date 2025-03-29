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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
509
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1 хв

Армія РФ вдарила по Україні безпілотниками: скільки дронів вдалось збити

Наслідки атаки росіян фіксують у кількох регіонах.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Безпілотник.

Безпілотник. / © ТСН.ua

Вночі проти суботи, 29 березня 2025, армія РФ атакувала Україну 172-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО знищила 94 дрони, а 63 - локаційно втрачено.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Станом на 08:30 підтверджено збиття 94 ударних БпЛА типу Shahed на півночі, сході та в центрі країни”, - наголосили військові.

Зазначається, що внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина та Сумщина.

ПС наголошують, що окупанти атакували безпілотниками із напрямків Міллерово, Курська, Приморсько-Ахтарська та Чауди в анексованому Крим.

Як повідомлялося, від вечора 28 березня Україна перебувала під атакою ворожих БпЛА. За інформацією ПС, ворожі безпілотники летіли з півночі, півдня та сходу.

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