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Армія РФ вдарила по Україні безпілотниками: скільки дронів вдалось збити
Наслідки атаки росіян фіксують у кількох регіонах.
Вночі проти суботи, 29 березня 2025, армія РФ атакувала Україну 172-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО знищила 94 дрони, а 63 - локаційно втрачено.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
“Станом на 08:30 підтверджено збиття 94 ударних БпЛА типу Shahed на півночі, сході та в центрі країни”, - наголосили військові.
Зазначається, що внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина та Сумщина.
ПС наголошують, що окупанти атакували безпілотниками із напрямків Міллерово, Курська, Приморсько-Ахтарська та Чауди в анексованому Крим.
Як повідомлялося, від вечора 28 березня Україна перебувала під атакою ворожих БпЛА. За інформацією ПС, ворожі безпілотники летіли з півночі, півдня та сходу.