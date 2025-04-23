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Армія РФ вдарила по Україні "Шахедами": скільки дронів вдалось збити
У кількох областях гриміли вибухи.
Вночі проти середи, 23 квітня росіяни атакували Україну 134 ударними безпілотниками та дронами-імітаторами інших типів. Сили ППО знищили 67 БпЛА.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
“Станом на 09:30 підтверджено збиття 67 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни”, - поінформували військові.
Окрім того, 47 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Полтавщина, Донеччина, Одещина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.
Зауважимо, що росіяни атакували безпілотниками з Курська, Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська та Чауди і Гвардійського, що в Криму.
Нагадаємо, армія РФ вдарила безпілотником по Марганцю на Дніпропетровщині. Російські військові здійснили атаку БпЛА по автобусу з працівниками підприємства.