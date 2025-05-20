- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 820
- Час на прочитання
- 1 хв
Армія РФ вдарила по Україні "Шахедами": скільки дронів вдалось знищити
Наслідки нічної атаки фіксують у чотирьох регіонах: на Донеччині, Дніпропетровщині, Сумщині та Житомирщині.
Вночі проти вівторка, 20 травня, російські війська атакували Україну безпілотниками. Ворог запустив 108 БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів. ППО знищила 93 повітряні цілі.
Про це повідомило Командування Повітртяних сил ЗСУ.
Зазначається, що протиповітряна оборона знищила Shahed на сході, півночі та в центрі країни. Внаслідок російської атаки постраждали Донецька, Дніпропетровська, Сумська та Житомирська області.
За інформацією військових, 35 дронів - збито вогневими засобами ураження, 58 — локаційно втрачені.
Цієї ночі росіяни атакували безпілотниками із напрямків Брянська, Шаталово, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.
Як повідомлялося, вночі 20 травня російські безпілотники атакували Україну. Посеред ночі у низці населених пунктів лунали вибухи.
Зауважимо, що зранку 20 травня РФ вивела у Середземне море три кораблі. Один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.