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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
820
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1 хв

Армія РФ вдарила по Україні "Шахедами": скільки дронів вдалось знищити

Наслідки нічної атаки фіксують у чотирьох регіонах: на Донеччині, Дніпропетровщині, Сумщині та Житомирщині.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Безпілотник.

Безпілотник.

Вночі проти вівторка, 20 травня, російські війська атакували Україну безпілотниками. Ворог запустив 108 БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів. ППО знищила 93 повітряні цілі.

Про це повідомило Командування Повітртяних сил ЗСУ.

Зазначається, що протиповітряна оборона знищила Shahed на сході, півночі та в центрі країни. Внаслідок російської атаки постраждали Донецька, Дніпропетровська, Сумська та Житомирська області.

За інформацією військових, 35 дронів - збито вогневими засобами ураження, 58 — локаційно втрачені.

Цієї ночі росіяни атакували безпілотниками із напрямків Брянська, Шаталово, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

Як повідомлялося, вночі 20 травня російські безпілотники атакували Україну. Посеред ночі у низці населених пунктів лунали вибухи.

Зауважимо, що зранку 20 травня РФ вивела у Середземне море три кораблі. Один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

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Дата публікації
Кількість переглядів
820
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