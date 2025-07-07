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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Армія РФ вдарила по університету в Запоріжжі (фото)

Через російський удар по Запоріжжю 7 липня є потерпілі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Наслідки удару по Запоріжжю 7 липня

Наслідки удару по Запоріжжю 7 липня

У понеділок, 7 липня, армія РФ вдарила по Запоріжжю. Дрон поцілив в університет «Запорізька політехніка».

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Посадовець оприлюднив моторошне фото ВНЗ після влучання ворожого БпЛА.

“У будівлі дірка, є десятки постраждалих”, — зазначив він.

За словами Федорова, медики надають допомогу шістьом постраждалим від ворожої атаки на Запоріжжя.

“Їхній стан оцінюють, як середньої тяжкості”, — додав начальник ОВА.

Нагадаємо, російські війська вранці 7 липня атакували Запоріжжя безпілотниками. У місті зафіксовані руйнування, поранені люди.

«Ворог атакує Запоріжжя БпЛА. Попередньо є руйнування та поранені. До відбою будьте у безпеці!» — закликав голова ОВА Іван Федоров.

Згодом він уточнив, що за попередніми даними, через дронову атаку на місто постраждали щонайменше 10 людей.

Загалом ворог завдав по Запоріжжю шість ударів «Шахедами». Пошкоджені житлові будинки, будівля університету та підприємства міста.

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