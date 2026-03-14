РФ вдарила по житловому кварталу великого обласного центру: загинула людина, є поранені (фото, відео)

Удар по Запоріжжю

Російські війська вдень 14 березня вдарили по Запоріжжю. Є загибла людина, потерпілі й пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це розповів голова Запорізької ОВА ван Федоров.

За його словами, через обстріл РФ у Запоріжжі є потерпіла людина та руйнування.

«Поранена одна людина, пошкоджений багатоквартирний будинок, виникла пожежа - такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя», — зазначив посадовець.

Він додав, що екстрені служби виїхали на місце події.

Пізніше з’явилася відео з місця влучання.

Наслідки удару по Запоріжжю 14 березня

«Одна людина загинула, одна — поранена: росіяни ударили по житловому кварталу Запоріжжя», — написав Федоров.

Інші наслідки ворожої атаки встановлюються.

Згодом деталізували, що кількість поранених зросла до пʼяти. Одна жінка у тяжкому стані. Стан інших потерпілих оцінюють як середньої важкості.

Кількість потерпілих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до 7. Попередню, під завалами перебуває жінка.

Федоров додав, що жінку дістали з-під завалів.

Нагадаємо, цього ж дня росіяни атакували Запорізький район. Поранень зазнали четверо людей, зокрема — двоє дітей.

Російські війська 13 березня масовано атакували дронами Запоріжжя та передмістя. Один із безпілотників влучив у двір багатоповерхового будинку, пошкоджено житло та інфраструктуру. Внаслідок атаки загинув водій автоцистерни, ще один поліцейський отримав поранення.