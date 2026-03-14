РФ вдарила по житловому кварталу великого обласного центру: загинула людина, є поранені (фото, відео)
Через обстріл Запоріжжя постраждала людина.
Російські війська вдень 14 березня вдарили по Запоріжжю. Є загибла людина, потерпілі й пошкодження цивільної інфраструктури.
Про це розповів голова Запорізької ОВА ван Федоров.
За його словами, через обстріл РФ у Запоріжжі є потерпіла людина та руйнування.
«Поранена одна людина, пошкоджений багатоквартирний будинок, виникла пожежа - такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя», — зазначив посадовець.
Він додав, що екстрені служби виїхали на місце події.
Пізніше з’явилася відео з місця влучання.
«Одна людина загинула, одна — поранена: росіяни ударили по житловому кварталу Запоріжжя», — написав Федоров.
Інші наслідки ворожої атаки встановлюються.
Згодом деталізували, що кількість поранених зросла до пʼяти. Одна жінка у тяжкому стані. Стан інших потерпілих оцінюють як середньої важкості.
Кількість потерпілих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до 7. Попередню, під завалами перебуває жінка.
Федоров додав, що жінку дістали з-під завалів.
Нагадаємо, цього ж дня росіяни атакували Запорізький район. Поранень зазнали четверо людей, зокрема — двоє дітей.
Російські війська 13 березня масовано атакували дронами Запоріжжя та передмістя. Один із безпілотників влучив у двір багатоповерхового будинку, пошкоджено житло та інфраструктуру. Внаслідок атаки загинув водій автоцистерни, ще один поліцейський отримав поранення.