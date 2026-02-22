ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
367
1 хв

Армія РФ вдарила по залізничній інфраструктурі у чотирьох областях — фото

Цієї ночі армія РФ знову атакувала дронами і ракетами цивільну та критичну інфраструктуру України.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Олексій Кулеба

Окупанти вгатили по залізничній інфраструктурі Донеччини, Запоріжжя, Миколаївщини та Одещини. Пошкоджено два локомотиви. Рух поїздів не зупинявся.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Наслідки атаки / © Олексій Кулеба

Наслідки атаки / © Олексій Кулеба

«Ворог бив по залізничній інфраструктурі Донеччини, Запоріжжя, Миколаївщини та Одещини. Пошкоджено два локомотиви. Рух поїздів не зупинявся. Профільні служби та ремонтні бригади вже ліквідовують наслідки атак», — уточнив він.

Наслідки атаки / © Олексій Кулеба

Наслідки атаки / © Олексій Кулеба

Що відомо про нічну атаку

Росіяни атакували Україну 50 ракетами та 297 дронами. Повітряні сили знищили 33 ракети та 274 безпілотники. Основні напрямки удару — Київщина, Одещина, Кіровоградщина, Полтавщина.

Унаслідок російської атаки у Києві постраждали жінка і дитина, їх госпіталізували. На Київщині вже 15 людей постраждали від російської атаки, серед них 4 дітей. Одна людина загинула.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний удар:

«Головною метою ворожих ударів залишалася енергетика України, однак постраждали також житлові будинки та інфраструктура. Зокрема, є пошкодження залізниці».

367
