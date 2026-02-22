- Дата публікації
Армія РФ вдарила по залізничній інфраструктурі у чотирьох областях — фото
Цієї ночі армія РФ знову атакувала дронами і ракетами цивільну та критичну інфраструктуру України.
Окупанти вгатили по залізничній інфраструктурі Донеччини, Запоріжжя, Миколаївщини та Одещини. Пошкоджено два локомотиви. Рух поїздів не зупинявся.
Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
«Ворог бив по залізничній інфраструктурі Донеччини, Запоріжжя, Миколаївщини та Одещини. Пошкоджено два локомотиви. Рух поїздів не зупинявся. Профільні служби та ремонтні бригади вже ліквідовують наслідки атак», — уточнив він.
Що відомо про нічну атаку
Росіяни атакували Україну 50 ракетами та 297 дронами. Повітряні сили знищили 33 ракети та 274 безпілотники. Основні напрямки удару — Київщина, Одещина, Кіровоградщина, Полтавщина.
Унаслідок російської атаки у Києві постраждали жінка і дитина, їх госпіталізували. На Київщині вже 15 людей постраждали від російської атаки, серед них 4 дітей. Одна людина загинула.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний удар:
«Головною метою ворожих ударів залишалася енергетика України, однак постраждали також житлові будинки та інфраструктура. Зокрема, є пошкодження залізниці».