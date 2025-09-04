Обстріл Запоріжжя 4 вересня / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Реклама

Вдень 4 вересня російські війська вдарили по Запоріжжю. Є потерпілі.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Дата публікації 11:44, 04.09.25 Кількість переглядів 5 Армія РФ вдарила по Запоріжжю, є поранені

Деталі обстрілу Запоріжжя

Як стало відомо, внаслідок атаки трьох людей поранено. Їм надана уся необхідна медична допомога.

Реклама

Згодом в ОВА уточнили, що кількість постраждалих зросла.

«До чотирьох збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя», — зазначив Федоров.

Потерпілим надана необхідна допомога.

Обстріл Запоріжжя 4 вересня

Зауважимо, що приблизно в цей самий час росіяни атакували Запорізький район. Вони обстріляли Біленьке з артилерії.

Реклама

Пошкоджено житлові будинки, лінії електро- та газопостачання.

«Дістала поранення мешканка одного з будинків. Її ушпиталено — жінка отримує всю необхідну медичну допомогу», — зазначив керівник ОВА.

Нагадаємо, вночі 30 серпня російські війська масовано атакували Запоріжжя. Було завдано щонайменше 12 ударів по місту.

Руйнувань через обстріли зазнали приватні будинки, пошкоджено багатоповерхівки та будівлі промислових підприємств. На місцях «прильотів» спалахнули пожежі.

Реклама

Поранень зазнали троє людей, тож їм знадобилася допомога медиків. Інші наслідки масованого обстрілу наразі уточнюються.