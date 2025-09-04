ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
232
Час на прочитання
1 хв

Армія РФ вдарила по Запоріжжю: є поранені

Через обстріл Запоріжжя 4 вересня декілька людей дістали поранення.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обстріл Запоріжжя 4 вересня

Обстріл Запоріжжя 4 вересня / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Вдень 4 вересня російські війська вдарили по Запоріжжю. Є потерпілі.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Деталі обстрілу Запоріжжя

Як стало відомо, внаслідок атаки трьох людей поранено. Їм надана уся необхідна медична допомога.

Згодом в ОВА уточнили, що кількість постраждалих зросла.

«До чотирьох збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя», — зазначив Федоров.

Потерпілим надана необхідна допомога.

Обстріл Запоріжжя 4 вересня

Обстріл Запоріжжя 4 вересня

Зауважимо, що приблизно в цей самий час росіяни атакували Запорізький район. Вони обстріляли Біленьке з артилерії.

Пошкоджено житлові будинки, лінії електро- та газопостачання.

«Дістала поранення мешканка одного з будинків. Її ушпиталено — жінка отримує всю необхідну медичну допомогу», — зазначив керівник ОВА.

Нагадаємо, вночі 30 серпня російські війська масовано атакували Запоріжжя. Було завдано щонайменше 12 ударів по місту.

Руйнувань через обстріли зазнали приватні будинки, пошкоджено багатоповерхівки та будівлі промислових підприємств. На місцях «прильотів» спалахнули пожежі.

Поранень зазнали троє людей, тож їм знадобилася допомога медиків. Інші наслідки масованого обстрілу наразі уточнюються.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
232
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie