- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 266
- Час на прочитання
- 1 хв
Армія РФ вгатила по будинку з людьми: постраждала ціла сім'я
Через удар РФ по Харківщині постраждала ціла сім’я.
Зранку 20 жовтня армія РФ вдарила безпілотником по приватному будинку у селищі Орілька Лозівського району. Постраждала сім’я.
Про це повідомляє ДСНС.
За даними відомства, поранення дістала 42-річна жінка. Також її чоловік та двоє дітей отримали гостру реакцію на стрес
«Виникла пожежа, також пошкоджено дві господарчі споруди», — додали у ДСНС.
На місці події працювали рятувальники, сапери ДСНС та офіцер-рятувальник громади. Ліквідація наслідків триває.
Нагадаємо, 12 жовтня окупанти завдали ударів безпілотниками по цивільних об’єктах Харківської області. Постраждали люди, зокрема — дитина.
Під удар потрапили:
Бугаївка Чугуївського району — російський дрон влучив у приватну оселю, спричинивши пожежу. Вогонь оперативно ліквідували. На щастя, люди не постраждали;
Чугуїв та селищі Шевченкове Куп’янського району — БпЛА вдарили по навчальних закладах, виникли пожежі. Через удар є п’ятеро потерпілих, серед них — одна дитина. Люди доправлені до медустанов, їм надається необхідна допомога.