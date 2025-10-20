ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
266
1 хв

Армія РФ вгатила по будинку з людьми: постраждала ціла сім'я

Через удар РФ по Харківщині постраждала ціла сім’я.

Катерина Сердюк
Удар по Харківщині

Зранку 20 жовтня армія РФ вдарила безпілотником по приватному будинку у селищі Орілька Лозівського району. Постраждала сім’я.

Про це повідомляє ДСНС.

За даними відомства, поранення дістала 42-річна жінка. Також її чоловік та двоє дітей отримали гостру реакцію на стрес

«Виникла пожежа, також пошкоджено дві господарчі споруди», — додали у ДСНС.

На місці події працювали рятувальники, сапери ДСНС та офіцер-рятувальник громади. Ліквідація наслідків триває.

Нагадаємо, 12 жовтня окупанти завдали ударів безпілотниками по цивільних об’єктах Харківської області. Постраждали люди, зокрема — дитина.

Під удар потрапили:

  • Бугаївка Чугуївського району — російський дрон влучив у приватну оселю, спричинивши пожежу. Вогонь оперативно ліквідували. На щастя, люди не постраждали;

  • Чугуїв та селищі Шевченкове Куп’янського району — БпЛА вдарили по навчальних закладах, виникли пожежі. Через удар є п’ятеро потерпілих, серед них — одна дитина. Люди доправлені до медустанов, їм надається необхідна допомога.

266
