Армія РФ від ночі завдає ударів по Україні: у Зеленського відреагували на атаку

Андрій Єрмак. / © Getty Images

Цієї ночі та зранку російські війська ракетами та безпілотниками атакували цивільних мешканців. Такі дії Москви - “звичний почерк терористичного утворення, яке маскується під країну”.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він наголосив на тому, що Україна давно погодилася на пропозицію США щодо припинення вогню. Натоміть агресорка Росія ігнорує це.

“Москва ж робить все, аби продовжувати вбивства. Це означає, що колективних дій проти Путіна сьогодні недостатньо і потрібно робити більше всім разом для того, аби він припинив вбивати наших людей. “Першопричиною” війни є російський курс ненависті до всіх, який вони обрали після 1991 року”, - наголосив очільник ОП.