Армія РФ викрала цивільних на Сумщині: з’явилися нові подробиці

Окупанти (ілюстративне фото) / © Associated Press

Російські війська під час раптового штурму прикордонного села Грабовське Сумської області захопили в полон та депортували до Росії близько 50 місцевих жителів. Більшість із них — люди похилого віку, які раніше відмовилися від евакуації.

Про нові деталі цієї ситуації повідомив начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов ефірі Ранок LIVE.

За словами Віктора Трегубова, російська піхота зайшла в населений пункт увечері 20 грудня. Це був «раптовий захід» малими групами, який дозволив ворогу за кілька годин взяти під контроль невелике селище.

Більшість населення Грабовського була евакуйована силами України заздалегідь. Проте в селі залишалися люди, які підписали офіційну відмову від виїзду.

«Оскільки селище невелике, багато часу це не зайняло. Це зайняло, за нашими оцінками, десь кілька годин. Вони їх просто спочатку завели в приміщення місцевої церкви, а потім звідти їх потягнули вже безпосередньо на територію РФ»», — повідомив Трегубов.

Зазначив, що слід уникати поспішних висновків щодо політичних уподобань депортованих. За його словами, наразі неможливо визначити, хто з 50 осіб став жертвою примусу, а хто міг мати інші мотиви. Остаточну оцінку діям кожного та обставинам їхнього вивезення мають дати правоохоронні органи після проведення ретельного розслідування.

Нагадаємо, уночі, 20 грудня, російські військові зайшли на прикордонну територію села Грабовське і вивезли звідти 50 цивільних мешканців. У ніч, коли росіяни вивезли людей, у цьому районі саме тривали бойові дії.

Через загострення безпекової ситуації на прикордонні в Краснопільській громаді Сумщини зріс попит на евакуацію.