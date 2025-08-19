Армія РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі двох областей: що відомо

Атака на об'єкт енергетики. / © Associated Press

Вночі проти вівторка, 19 серпня, російські війська здійснили масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури Полтавської області.

Про це повідомили у Міненерго.

Внаслідок російської атаки виникли масштабні пожежі. За інформацією міністерства, востаннє удари по нафтопереробній інфраструктурі зафіксовані 15 та 21 червня.

Окрім того, одночасно десятки дронів атакували один із виробничих об’єктів газотранспортної системи. Внаслідок атаки пошкоджено наземну інфраструктуру об’єкта.

“Фахівці вже здійснюють технічне обстеження обладнання та оцінюють обсяг збитків”, - додали у пресслужбі.

Тим часом, “Чернігівобленерго” повідомив, що внаслідок нічних обстрілів на Ніжинщині було пошкоджене енергетичне обладнання. Зранку без електропостачання опинилося понад 30 тисяч абонентів.

“Енергетики вже заживили об'єкти соціальної інфраструктури і розробили схему заживлення побутових споживачів. Ця схема буде реалізована, щойно дозволить безпекова ситуація”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, цієї ночі росіяни масовано вдарили по Полтавщині. Зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Зокрема, в останньому внаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів.

Місцева влада повідомила, що у Кременчуці виявляють небезпечні касетні боєприпаси. Нерозірвані елементи становлять смертельну загрозу, адже можуть вибухнути в будь-який момент.