- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2136
- Час на прочитання
- 1 хв
Армія РФ здійснила комбінований удар по Івано-Франківській області: перші деталі
Вночі проти середи, 3 вересня, Івано-Франківська область зазнала комбінованої атаки російської армії. Ціллю ворога став обʼєкт інфраструктури.
Про це повідомила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
“Цієї ночі область зазнала комбінованої ворожої атаки! Працювали сили ППО. Ціллю став обʼєкт інфраструктури”, - поінформувала керівниця ОВА.
З її слів, за попередньою інформацією, минулося без постраждалих. Внаслідок атаки виникла пожежа.