- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 616
- Час на прочитання
- 1 хв
Армія РФ знову масовано атакувала Кривий Ріг: є постраждалі
Атака на Кривий Ріг триває. Мешканців закликають залишатися в укриттях через «Шахеди» та балістику.
Сьогодні, 7 січня, російські окупаційні війська знову здійснили масовану атаку на Кривий Ріг. На цей момент відомо про трьох постраждалих.
Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
«На зараз троє поранених. Вже доправлені до лікарні. Середньої важкості», — зазначив Вілкул.
За його словами, наразі фіксується рух реактивних «Шахедів» на місто. Також раніше повідомлялося і про балістику з Криму. Олександр Вілкул закликав звернути особливу увагу на дотримання інформаційної гігієни. Містян просять не поширювати зайвих даних про «прильоти» або роботу протиповітряної оборони та довіряти лише офіційним джерелам інформації.
Нагадаємо, вчора у Кривому Розі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Російська армія завдала удару по місту.