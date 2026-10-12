Через атаку на Дніпро 12 жовтня повибивало вікна у будинкку / © Олександр Ганжа

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Російська армія вранці 12 жовтня атакувала Дніпро. Наразі відомо про пошкодження у багатоповерхівці внаслідок удару.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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«Ворог завдав удару по Дніпру. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна багатоповерхового будинку», — йдеться в заяві.

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Щодо постраждалих інформація ще уточнюється.

Додамо, раніше в соцмережах поширювалася інформація про вибух у Дніпрі.

Згодом Ганжа поінформував, що через атаку загинула одна людина.

«Загроза триває. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги», — закликав очільник ОВА.

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Наслідки атаки по Дніпру 12 жовтня (9 фото) © Олександр Ганжа © Олександр Ганжа © Олександр Ганжа © Олександр Ганжа © Олександр Ганжа © Олександр Ганжа © Олександр Ганжа © Олександр Ганжа © Олександр Ганжа

Нагадаємо, увечері 10 жовтня російський дрон влучив у дев’ятиповерхівку у Дніпрі, внаслідок чого було поранено трьох людей. Вибух також пошкодив сусідні будинки, де вибило кілька сотень вікон.

Зауважимо, вранці 12 жовтня росіяни завдали кількох ударів по Київському району Харкова. Один із «Шахедів» влучив у багатоповерхівку та зруйнував поверхи від 7-го до 9-го. На місці виникла пожежа, тривають пошуково-рятувальні роботи. Внаслідок влучання постраждали 11 людей. Крім цього, один із дронів упав на території приватного будинку, пошкодивши паркан і вікна.

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