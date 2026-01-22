ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
424
Час на прочитання
2 хв

Армія Росії перестала збільшуватися попри мобілізацію: Зеленський пояснив чому

Володимир Зеленський розповів, що втрати армії РФ зросли у понад два рази порівняно з минулим роком.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Російські окупаційні війська втрачають близько 35 000 осіб щомісяця убитими. Це призвело до того, що армія країни-агресора фактично припинила своє кількісне зростання.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Президент порівняв поточну ситуацію з минулим роком, вказавши на суттєве збільшення інтенсивності втрат противника.

«Я ділюся з вами реальними цифрами. Справжня статистика — 35 000 убитих на місяць. 35 000 солдат. У минулому році в цей місяць це було близько 14 000. Росія не думає про це, але ми думаємо», — заявив глава держави.

Зеленський пояснив механіку «стагнації» російського війська: темпи мобілізації в Росії вже не покривають сукупні втрати (убиті, поранені та дезертири).

«Ми знаємо, що вони мобілізують 43 000 на місяць, і вони починають втрачати 35 000. З цих 43 ви повинні знати, що близько 10-15% тікають, а деякі отримують поранення», — зауважив президент.

Ключовим чинником, який дозволив зупинити ріст чисельності російської армії, Зеленський назвав розвиток українського безпілотного флоту.

«Їхня армія припинила зростати, це важливо для нас, завдяки нашим операторам дронів і технологіям дронів», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомляв, що у п’ятницю, 23 січня, в Об’єднаних Арабських Еміратах розпочнеться перша тристороння зустріч України, США та Росії.

Також Зеленський попередив про загрозу для НАТО під час форуму в Давосі.

Президент України розповів, що обговорювали з Трампом у Давосі.

Дата публікації
Кількість переглядів
424
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie