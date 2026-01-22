Армія Росії перестала збільшуватися попри мобілізацію: Зеленський пояснив чому

Володимир Зеленський / © Associated Press

Російські окупаційні війська втрачають близько 35 000 осіб щомісяця убитими. Це призвело до того, що армія країни-агресора фактично припинила своє кількісне зростання.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Президент порівняв поточну ситуацію з минулим роком, вказавши на суттєве збільшення інтенсивності втрат противника.

«Я ділюся з вами реальними цифрами. Справжня статистика — 35 000 убитих на місяць. 35 000 солдат. У минулому році в цей місяць це було близько 14 000. Росія не думає про це, але ми думаємо», — заявив глава держави.

Зеленський пояснив механіку «стагнації» російського війська: темпи мобілізації в Росії вже не покривають сукупні втрати (убиті, поранені та дезертири).

«Ми знаємо, що вони мобілізують 43 000 на місяць, і вони починають втрачати 35 000. З цих 43 ви повинні знати, що близько 10-15% тікають, а деякі отримують поранення», — зауважив президент.

Ключовим чинником, який дозволив зупинити ріст чисельності російської армії, Зеленський назвав розвиток українського безпілотного флоту.

«Їхня армія припинила зростати, це важливо для нас, завдяки нашим операторам дронів і технологіям дронів», — підсумував він.

