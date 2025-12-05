"Армію треба змінювати": журналіст розповів, чому військовим дедалі важче служити

ЗСУ / © Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Реклама

Головною проблемою у Збройних Силах України є неефективність примусу у виконанні завдань, що у поєднанні з невизначеністю кінцевого терміну служби для мобілізованих, створює «негативний мотиваційний чинник».

Таку думку висловив військовий журналіст Владислав Селезньов в етері КИЇВ24.

Селезньов розповів про «певний вал» та «тиск», які існують на місцях при визначенні військових завдань.

Реклама

«Насправді, армію треба змінювати… На превеликий жаль суто одним примусом, використовуючи всю той самий тиск по тому шахтному стволу вертикалі державного та військового управління виконати завдання неможливо», — наголосив Селезньов.

Журналіст повідомив, що нещодавно мав «досить жорстку розмову» з представником ТЦК та СП, під час якої лунала «достатньо багато критики» на адресу керівників усіх рівнів військового та політичного управління. На думку Селезньова, ключовим демотивуючим фактором є відсутність чітких термінів демобілізації.

«Та сама невизначеність щодо кінцевого терміну перебування в лавах українських сил оборони для мобілізованих громадян нашої країни, в тому числі працює як негативний мотиваційний чинник», — зазначив він.

Він висловив подив, що попри досвід шести мобілізаційних кампаній у 2014–2017 роках, механізмів чіткого визначення термінів служби досі не запроваджено. Селезньов закликав профільні інститути Міністерства оборони та Генерального штабу терміново досліджувати ці питання та шукати відповіді. Він переконаний, що ілюзії щодо самостійного вирішення ситуації необхідно відкинути.

Реклама

«Мають бути ґрунтовні стратегічного рівня, державного рівня рішення, в тому числі і непопулярні… має бути відповідна комунікація щодо цих рішень, бо має бути роз’яснено кожному представнику нашої країни, чому відбувається ця історія… бо відверта розмова між владою та суспільством… створює довіру», — підсумував журналіст, наголошуючи, що довіра об’єднує націю заради «мети вижити».

Нагадаємо, найінтенсивніші бої тривають у районі Покровська та Мирнограда, водночас російські війська готують подальші наступальні дії на Костянтинівку, Слов’янськ і Краматорськ.

Варто зазначити, що Росія щомісяця мобілізує близько 35 тисяч громадян, тоді як Україна знищує приблизно 16 тисяч російських військових. Щоб зупинити просування окупаційних сил, Україні потрібно майже подвоїти втрати Росії до 30–32 тисяч щомісяця.