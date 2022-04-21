Армія боягузів: на Херсонщині окупанти погрожують обстрілювати села, якщо ЗСУ будуть обстрілювати їхні позиції

Армія боягузів: на Херсонщині окупанти погрожують обстрілювати села, якщо ЗСУ будуть обстрілювати їхні позиції

Окупанти "запровадили" нові методи війни - гатити по селам, якщо до них будуть "прильоти" від ЗСУ.

У Херсонській області окупанти настільки залякані ЗСУ, що вирішили погрожувати українським військовим через мирне населення. Російські вояки повідомили, що якщо ЗСУ обстрілюватимуть їхні позиції, вони обстрілюватимуть села.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"У селі Золота Балка Херсонської області представники російських окупаційних військ провели збори з місцевим населенням, де заявили про те, що “зелених коридорів” більше не буде, людям заборонили залишати населений пункт. Крім того, попередили, що у разі обстрілу їхніх позицій підрозділами Збройних Сил України, російські загарбники почнуть обстріл населеного пункту", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що окупанти продовжують обхід помешкань, проводять обшуки.

На Херсонщині загарбники планують організувати примусову мобілізацію населення на війну з Україною. Одночасно, окупанти поставили за мету повністю припинити гуманітарну підтримку області з боку української влади. Продовжується терор населення.

Нагадаємо, що у Харківській області окупанти зазнали численних втрат. Через велику кількість поранених їх розміщують у музшколі та міській поліклініці Балаклеї.