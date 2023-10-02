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"Армія дронів" уразила рекордну кількість російської артилерії – Федоров

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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"Армія дронів" уразила рекордну кількість російської артилерії – Федоров

Оператор дрона / Фото: Associated Press

Наші захисники продовжують знищувати ворога, крок за кроком звільняючи українські території.

Так, лише за тиждень "Армія дронів" уразила 220 одиниць ворожої техніки. Зокрема, знищена рекордна кількість російської артилерії. 

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Втрати ворога

Як підкреслив Федоров, у росіян мінус 69 гармат та 17 самохідних артилерійських установок. "Більше ураженої арти – менше снарядів по позиціях наших військових та прифронтових містах", – зазначив глава Мінцифри.

Загалом оператори безпілотників уразили 220 одиниць ворожої техніки, зокрема:

  • 33 танки;
  • 37 ББМ;
  • 41 вантажівка/спецтранспорт;
  • 10 мінометів/ПТРК/кулеметів;
  • інше обладнання.
Кількість ураженої техніки / фото Михайла Федорова / ©
Кількість ураженої техніки / фото Михайла Федорова

"Дякую воїнам за титанічну роботу, щотижневі рекорди та неймовірний темп", – підсумував Михайло Федоров.

Нагадаємо, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1098 вогневих завдань. Зокрема, вдалося ліквідувати чимало окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
249
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