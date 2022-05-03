"Армія мародерів та ґвалтівників": призначений "мер" Бердянська був засуджений за педофілію

"Армія мародерів та ґвалтівників": призначений "мер" Бердянська був засуджений за педофілію

Окремі мешканці окупованих територій Запорізької області продовжують співпрацювати з російськими загарбниками.

Зазначається, що призначений окупаційними військами "мер-колаборант" Бердянська, місцевий маловідомий підприємець Олександр Сауленко раніше був засуджений за педофілію.

Про це повідомив речник командування Сил оборони Запорізького краю, полковник Руслан Ткачук.

Крім того, так званим "заступником мера" загарбники держави-терористки призначили двірника. Тим часом місцевий РАЦС очолила прибиральниця.

"Армія мародерів і ґвалтівників продовжує проводити негативний відбір колаборантів, демонструючи, яким насправді є "руский мір", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, українська акторка перейшла на бік окупантів та взяла на себе обов'язки "мера" Василівки. Наталія Романіченко перейшла на бік окупантів. Романіченко записала відео, у якому з'явилася з георгіївською стрічкою на руці. Вона закликає місцевих мешканців співпрацювати з "братським російським народом". Романіченко заявила, що 2014 року стався "державний переворот" та "кривава бійня, яку розв'язав київський режим".

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