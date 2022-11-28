Армія окупанта вчергове обстріляла прикордоння Чернігівщини та Сумщини з території Росії

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

Повідомляється, що 26 листопада з 11:06 до 11:22 повідомили про 3 приходи, імовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Янжулівка. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

О 14:20 повідомили про 2 приходи, імовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Вільна Слобода. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, Росія у суботу, 26 листопада, ракетами обстріляла Дніпро. Через ракетний удар постраждало 13 людей. Четверо у лікарні. Серед них 17-річний юнак.

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