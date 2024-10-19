Армія РФ атакувала Черкаську область дронами і ракетами: є кілька влучань

Вночі та зранку 19 жовтня російські війська атакували Черкаську область безпілотниками та ракетами. Спрацювала ППО, але є влучання у регіоні та наслідки через падіння уламків.

Про це повідомив Керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Внаслідок масованого удару по Уманському району від отриманих поранень загинула жінка 1961 року народження. Її доправили до медзакладу у вкрай важкому стані. Втім, лікарям не вдалося врятувати потерпілу.

У Черкаському районі росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури. За словами чиновника, наразі наслідки "прильоту" уточнюють. Окрім того, "Шахед" поцілив у складське приміщення приватного підприємства. Через обстріл виникла пожежу, яку вдалося оперативно ліквідувати. Травмовано одну людину.

Крім того, у Черкасах приватному секторі уламками БпЛА пошкоджено вікна житлового будинку та в будівлі ДЮСШ.

Як повідомлялося, зранку на Черкащині сталися вибухи. Зокрема, військові попереджали про небезпеку для Умані.

Читайте також: