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Армія РФ атакувала дронами Миколаївську область: є влучання в об'єкт енергетики

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Армія РФ атакувала дронами Миколаївську область: є влучання в об'єкт енергетики

Наслідки "прильоту" в об'єкт енергетики. / Фото: Associated Press

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Вночі проти 10 квітня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками типу "Shahed 131/136" Миколаївську область. Сталося влучання об'єкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. 

"О 03:00 внаслідок влучання БпЛА типу "Shahed 131/136" пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури у Миколаївському районі. Введенні аварійні відключення", - йдеться у повідомленні.

Наразі енергетики ведуться роботи щодо відновлення електропостачання. Постраждалих внаслідок "прильоту" немає.

Крім того, уночі в місті Очаків у результаті збиття безпілотника виникла пожежа на рекреаційному об'єкті. Її вдалося оперативно ліквідувати. Постраждалих немає.

Протягом минулої ночі сили ППО збили у Миколаївській області 12 БпЛА.

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