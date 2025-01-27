Армія РФ атакувала критичну інфраструктуру на Прикарпатті: фото наслідків

Пожежі виникли на двох локаціях.

Вночі проти понеділка, 27 січня, армія Російської Федерації атакувала безпілотниками Івано-Франківську область. Внаслідок атаки виникли пожежі.

Про це повідомили у ДСНС та показали фото наслідків.

"27 січня вдосвіта ворог атакував Прикарпаття, внаслідок чого на одному з об’єктів інфраструктури Івано-Франківського району виникли пожежі на двох локаціях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу площею 100 кв.м, ліквідація пожежі площею 500 кв. м триває. Постраждалих немає.

Як повідомлялося, вночі вибухи пролунали в Івано-Франківську. Перші - сталися у місті орієнтовно о 02:05, а о 02:21 було чутно повторні вибухи.

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